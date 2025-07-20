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В конгрессе призвали вызвать Харрис для дачи показаний о здоровье Байдена - РИА Новости, 20.07.2025
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19:44 20.07.2025 (обновлено: 19:45 20.07.2025)
https://ria.ru/20250720/ssha-2030299280.html
В конгрессе призвали вызвать Харрис для дачи показаний о здоровье Байдена
В конгрессе призвали вызвать Харрис для дачи показаний о здоровье Байдена - РИА Новости, 20.07.2025
В конгрессе призвали вызвать Харрис для дачи показаний о здоровье Байдена
Бывшая вице-президент США Камала Харрис и супруга экс-президента страны Джилл Байден должны быть вызваны в конгресс для дачи показаний в рамках расследования о... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T19:44:00+03:00
2025-07-20T19:45:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. Бывшая вице-президент США Камала Харрис и супруга экс-президента страны Джилл Байден должны быть вызваны в конгресс для дачи показаний в рамках расследования о когнитивном здоровье бывшего главы государства Джо Байдена, заявил конгрессмен от Республиканской партии Байрон Доналдс. Республиканцы в конгрессе США проводят расследование, выясняя, мог ли Байден руководить страной, учитывая состояние его здоровья. Низкие когнитивные способности Байдена проявлялись публично неоднократно, но чиновники отрицали наличие проблем. "Я считаю, что нужно вызвать на дачу показаний каждого официального представителя Белого дома при Байдене, включая первую леди и вице-президента. Они все прибудут и ответят на вопросы", - сказал Доналдс в эфире телеканала Fox News. Он также прокомментировал вопрос с подписанными при Байдене указами о помилованиях, которые могли быть сделаны с использованием автоподписи. "Все эти помилования незаконны", - подчеркнул американский законодатель. В конце мая глава комитета по надзору палаты представителей США Джеймс Комер потребовал заслушать под присягой врача Джо Байдена и бывших помощников Белого дома в рамках расследования возможного сокрытия ухудшения когнитивного состояния экс-президента Соединенных Штатов. Комер направил письма с требованием явиться на стенограммированные интервью врачу Байдена Кевину О'Коннору, а также бывшим помощникам Энни Томасини, Энтони Берналу и Эшли Уильямс. Президент США Дональд Трамп ранее обвинил в госизмене окружение Байдена, которое якобы знало о его проблемах с физическим и умственным здоровьем, но скрывало это. Газета New York Times со ссылкой на пресс-секретаря Байдена 18 мая сообщила, что у экс-президента диагностировали рак простаты в агрессивной форме. При этом заболевание у него поддается эффективному лечению, отметил представитель бывшего лидера США. Байдену сейчас 82 года.
https://ria.ru/20250522/ssha-2018369151.html
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в мире, сша, джо байден, камала харрис, джилл байден
В мире, США, Джо Байден, Камала Харрис, Джилл Байден
В конгрессе призвали вызвать Харрис для дачи показаний о здоровье Байдена

Конгрессмен Доналдс призвал вызвать Джилл Байден для дачи показаний о муже

© РИА Новости / Эдуард Песов | Перейти в медиабанкЗдание конгресса США (Капитолий) в Вашингтоне
Здание конгресса США (Капитолий) в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости / Эдуард Песов
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Здание конгресса США (Капитолий) в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. Бывшая вице-президент США Камала Харрис и супруга экс-президента страны Джилл Байден должны быть вызваны в конгресс для дачи показаний в рамках расследования о когнитивном здоровье бывшего главы государства Джо Байдена, заявил конгрессмен от Республиканской партии Байрон Доналдс.
Республиканцы в конгрессе США проводят расследование, выясняя, мог ли Байден руководить страной, учитывая состояние его здоровья. Низкие когнитивные способности Байдена проявлялись публично неоднократно, но чиновники отрицали наличие проблем.
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"Я считаю, что нужно вызвать на дачу показаний каждого официального представителя Белого дома при Байдене, включая первую леди и вице-президента. Они все прибудут и ответят на вопросы", - сказал Доналдс в эфире телеканала Fox News.
Он также прокомментировал вопрос с подписанными при Байдене указами о помилованиях, которые могли быть сделаны с использованием автоподписи.
"Все эти помилования незаконны", - подчеркнул американский законодатель.
В конце мая глава комитета по надзору палаты представителей США Джеймс Комер потребовал заслушать под присягой врача Джо Байдена и бывших помощников Белого дома в рамках расследования возможного сокрытия ухудшения когнитивного состояния экс-президента Соединенных Штатов. Комер направил письма с требованием явиться на стенограммированные интервью врачу Байдена Кевину О'Коннору, а также бывшим помощникам Энни Томасини, Энтони Берналу и Эшли Уильямс.
Президент США Дональд Трамп ранее обвинил в госизмене окружение Байдена, которое якобы знало о его проблемах с физическим и умственным здоровьем, но скрывало это. Газета New York Times со ссылкой на пресс-секретаря Байдена 18 мая сообщила, что у экс-президента диагностировали рак простаты в агрессивной форме. При этом заболевание у него поддается эффективному лечению, отметил представитель бывшего лидера США. Байдену сейчас 82 года.
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