https://ria.ru/20250720/ssha-2030299280.html

В конгрессе призвали вызвать Харрис для дачи показаний о здоровье Байдена

В конгрессе призвали вызвать Харрис для дачи показаний о здоровье Байдена - РИА Новости, 20.07.2025

В конгрессе призвали вызвать Харрис для дачи показаний о здоровье Байдена

Бывшая вице-президент США Камала Харрис и супруга экс-президента страны Джилл Байден должны быть вызваны в конгресс для дачи показаний в рамках расследования о... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T19:44:00+03:00

2025-07-20T19:44:00+03:00

2025-07-20T19:45:00+03:00

в мире

сша

джо байден

камала харрис

джилл байден

https://cdnn21.img.ria.ru/images/105349/56/1053495670_0:0:2200:1238_1920x0_80_0_0_41da596e056b77c7ae30db72ae7ff242.jpg

ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. Бывшая вице-президент США Камала Харрис и супруга экс-президента страны Джилл Байден должны быть вызваны в конгресс для дачи показаний в рамках расследования о когнитивном здоровье бывшего главы государства Джо Байдена, заявил конгрессмен от Республиканской партии Байрон Доналдс. Республиканцы в конгрессе США проводят расследование, выясняя, мог ли Байден руководить страной, учитывая состояние его здоровья. Низкие когнитивные способности Байдена проявлялись публично неоднократно, но чиновники отрицали наличие проблем. "Я считаю, что нужно вызвать на дачу показаний каждого официального представителя Белого дома при Байдене, включая первую леди и вице-президента. Они все прибудут и ответят на вопросы", - сказал Доналдс в эфире телеканала Fox News. Он также прокомментировал вопрос с подписанными при Байдене указами о помилованиях, которые могли быть сделаны с использованием автоподписи. "Все эти помилования незаконны", - подчеркнул американский законодатель. В конце мая глава комитета по надзору палаты представителей США Джеймс Комер потребовал заслушать под присягой врача Джо Байдена и бывших помощников Белого дома в рамках расследования возможного сокрытия ухудшения когнитивного состояния экс-президента Соединенных Штатов. Комер направил письма с требованием явиться на стенограммированные интервью врачу Байдена Кевину О'Коннору, а также бывшим помощникам Энни Томасини, Энтони Берналу и Эшли Уильямс. Президент США Дональд Трамп ранее обвинил в госизмене окружение Байдена, которое якобы знало о его проблемах с физическим и умственным здоровьем, но скрывало это. Газета New York Times со ссылкой на пресс-секретаря Байдена 18 мая сообщила, что у экс-президента диагностировали рак простаты в агрессивной форме. При этом заболевание у него поддается эффективному лечению, отметил представитель бывшего лидера США. Байдену сейчас 82 года.

https://ria.ru/20250522/ssha-2018369151.html

https://ria.ru/20250520/bayden-2018079458.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, джо байден, камала харрис, джилл байден