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Вэнс отправится на отдых в Великобританию, пишет Telegraph
Вэнс отправится на отдых в Великобританию, пишет Telegraph - РИА Новости, 20.07.2025
Вэнс отправится на отдых в Великобританию, пишет Telegraph
Вице-президент США Джей Ди Вэнс в августе отправится с семьей на отдых в Великобританию, что символизирует близость между двумя странами, пишет издание... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T17:48:00+03:00
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс в августе отправится с семьей на отдых в Великобританию, что символизирует близость между двумя странами, пишет издание Telegraph со ссылкой на осведомленные источники в рядах британских и американских чиновников. "Ожидается, что вице-президент (Вэнс - ред.), его жена Уша и трое маленьких детей осмотрят достопримечательности Лондона в середине августа. Затем они должны снять коттедж в Котсуолдс, прежде чем отправиться в Шотландию. Миссис Вэнс взяла на себя инициативу поиска коттеджа в Котсуолдс, где они смогут отдохнуть вместе с восьмилетним Юэном, пятилетним Вивеком и трехлетней Мирабель", - говорится в статье. Американский источник отметил, что планы Вэнса демонстрируют глубокие связи между администрацией президента США Дональда Трампа и правительством британского премьера Кира Стармера. "Какими бы ни были политические разногласия, история, наследие и привлекательность Великобритании невероятно притягательны для нынешней администрации… в отличие от её предшественников", - заявил изданию британский источник. Президент США Дональд Трамп немногим ранее Вэнса посетит Шотландию 25-29 июля и встретится там с британским премьером.
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в мире, сша, великобритания, шотландия, дональд трамп, кир стармер
В мире, США, Великобритания, Шотландия, Дональд Трамп, Кир Стармер
Вэнс отправится на отдых в Великобританию, пишет Telegraph
Telegraph: Вэнс отправится с семьей на отдых в Великобританию
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс в августе отправится с семьей на отдых в Великобританию, что символизирует близость между двумя странами, пишет издание Telegraph
со ссылкой на осведомленные источники в рядах британских и американских чиновников.
"Ожидается, что вице-президент (Вэнс - ред.), его жена Уша и трое маленьких детей осмотрят достопримечательности Лондона в середине августа. Затем они должны снять коттедж в Котсуолдс, прежде чем отправиться в Шотландию. Миссис Вэнс взяла на себя инициативу поиска коттеджа в Котсуолдс, где они смогут отдохнуть вместе с восьмилетним Юэном, пятилетним Вивеком и трехлетней Мирабель", - говорится в статье.
Американский источник отметил, что планы Вэнса демонстрируют глубокие связи между администрацией президента США Дональда Трампа и правительством британского премьера Кира Стармера.
"Какими бы ни были политические разногласия, история, наследие и привлекательность Великобритании невероятно притягательны для нынешней администрации… в отличие от её предшественников", - заявил изданию британский источник.
Президент США Дональд Трамп немногим ранее Вэнса посетит Шотландию 25-29 июля и встретится там с британским премьером.