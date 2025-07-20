https://ria.ru/20250720/ssha-2030288714.html

Вэнс отправится на отдых в Великобританию, пишет Telegraph

Вэнс отправится на отдых в Великобританию, пишет Telegraph - РИА Новости, 20.07.2025

Вэнс отправится на отдых в Великобританию, пишет Telegraph

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в августе отправится с семьей на отдых в Великобританию, что символизирует близость между двумя странами, пишет издание... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T17:48:00+03:00

2025-07-20T17:48:00+03:00

2025-07-20T17:48:00+03:00

в мире

сша

великобритания

шотландия

дональд трамп

кир стармер

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156361/73/1563617305_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_3fadb176a8f78a084b5f52be85061f2a.jpg

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс в августе отправится с семьей на отдых в Великобританию, что символизирует близость между двумя странами, пишет издание Telegraph со ссылкой на осведомленные источники в рядах британских и американских чиновников. "Ожидается, что вице-президент (Вэнс - ред.), его жена Уша и трое маленьких детей осмотрят достопримечательности Лондона в середине августа. Затем они должны снять коттедж в Котсуолдс, прежде чем отправиться в Шотландию. Миссис Вэнс взяла на себя инициативу поиска коттеджа в Котсуолдс, где они смогут отдохнуть вместе с восьмилетним Юэном, пятилетним Вивеком и трехлетней Мирабель", - говорится в статье. Американский источник отметил, что планы Вэнса демонстрируют глубокие связи между администрацией президента США Дональда Трампа и правительством британского премьера Кира Стармера. "Какими бы ни были политические разногласия, история, наследие и привлекательность Великобритании невероятно притягательны для нынешней администрации… в отличие от её предшественников", - заявил изданию британский источник. Президент США Дональд Трамп немногим ранее Вэнса посетит Шотландию 25-29 июля и встретится там с британским премьером.

https://ria.ru/20250227/tramp-2002077187.html

сша

великобритания

шотландия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, великобритания, шотландия, дональд трамп, кир стармер