Рейтинг@Mail.ru
В Нацразведке США заявили, что улик против администрации Обамы достаточно - РИА Новости, 20.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:25 20.07.2025 (обновлено: 18:11 20.07.2025)
https://ria.ru/20250720/ssha-2030286258.html
В Нацразведке США заявили, что улик против администрации Обамы достаточно
В Нацразведке США заявили, что улик против администрации Обамы достаточно - РИА Новости, 20.07.2025
В Нацразведке США заявили, что улик против администрации Обамы достаточно
У американских властей есть доказательства, позволяющие предъявить обвинения участникам сговора из администрации Барака Обамы на президентских выборах в 2016... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T17:25:00+03:00
2025-07-20T18:11:00+03:00
в мире
россия
сша
барак обама
дональд трамп
тулси габбард
фбр
центральное разведывательное управление (цру)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983842582_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_db07f84976ba3befc69f6d424afe0f2e.jpg
ВАШИНГТОН, 20 июл — РИА Новости. У американских властей есть доказательства, позволяющие предъявить обвинения участникам сговора из администрации Барака Обамы на президентских выборах в 2016 году, заявила директор Нацразведки США Тулси Габбард в интервью телеканалу Fox News.“У нас есть доказательства, позволяющие двигаться дальше и добиваться справедливости, привлечь виновных к ответственности и предъявить им обвинения”, — сказала она.На следующей неделе США представят больше данных об этом сговоре, добавила глава американской Нацразведки.В пятницу Габбард опубликовала отчет с доказательствами того, что администрация Обамы сфабриковала данные о вмешательстве России в выборы 2016 года. Согласно материалам, тогдашнее руководство страны сливало СМИ фейки о том, что у ЦРУ есть подтверждение причастности Москвы. При этом оно утаило разведданные, доказывающие, что у России не было намерений и возможности взломать американскую электронную избирательную систему.Расследование "российского вмешательства"Практически сразу после президентских выборов 2016 года американские спецслужбы обвинили Россию во вмешательстве в ход голосования, а новоизбранного президента Дональда Трампа — в сговоре с Москвой. И в Кремле, и в Белом доме эти утверждения опровергли.Расследование более двух лет вел спецпрокурор Роберт Мюллер. В итоге он признал, что не нашел свидетельств сговора, но все же обвинил во вмешательстве в выборы группу россиян. В Москве отметили, что каких-либо аргументированных доказательств этого никто не привел.В мае 2023-го был опубликован доклад спецпрокурора Джона Дарэма. В нем утверждалось:В начале июня пользователи заметили, что неподтвержденный доклад о "вмешательстве России в выборы" удалили с сайта комитета сената США по разведке.
https://ria.ru/20250720/tramp-2030228121.html
https://ria.ru/20250720/obama-2030254740.html
https://ria.ru/20250702/tsru-2026826996.html
https://ria.ru/20250719/poljanskij-2030098821.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983842582_343:0:3072:2047_1920x0_80_0_0_660dbfecb99ce2645f6809e746914e9b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, барак обама, дональд трамп, тулси габбард, фбр, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Россия, США, Барак Обама, Дональд Трамп, Тулси Габбард, ФБР, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
В Нацразведке США заявили, что улик против администрации Обамы достаточно

Габбард: США представят новые данные о сговоре администрации Обамы

© AP Photo / Mary AltafferТулси Габбард
Тулси Габбард - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© AP Photo / Mary Altaffer
Тулси Габбард. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 20 июл — РИА Новости. У американских властей есть доказательства, позволяющие предъявить обвинения участникам сговора из администрации Барака Обамы на президентских выборах в 2016 году, заявила директор Нацразведки США Тулси Габбард в интервью телеканалу Fox News.
“У нас есть доказательства, позволяющие двигаться дальше и добиваться справедливости, привлечь виновных к ответственности и предъявить им обвинения”, — сказала она.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
Трамп обвинил Обаму в мошенничестве на выборах
Вчера, 06:32
На следующей неделе США представят больше данных об этом сговоре, добавила глава американской Нацразведки.
В пятницу Габбард опубликовала отчет с доказательствами того, что администрация Обамы сфабриковала данные о вмешательстве России в выборы 2016 года. Согласно материалам, тогдашнее руководство страны сливало СМИ фейки о том, что у ЦРУ есть подтверждение причастности Москвы. При этом оно утаило разведданные, доказывающие, что у России не было намерений и возможности взломать американскую электронную избирательную систему.
Барак Обама - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
В Госдуме Обаму осудили за "подлую выходку"
Вчера, 12:18

Расследование "российского вмешательства"

Практически сразу после президентских выборов 2016 года американские спецслужбы обвинили Россию во вмешательстве в ход голосования, а новоизбранного президента Дональда Трампа — в сговоре с Москвой. И в Кремле, и в Белом доме эти утверждения опровергли.
Расследование более двух лет вел спецпрокурор Роберт Мюллер. В итоге он признал, что не нашел свидетельств сговора, но все же обвинил во вмешательстве в выборы группу россиян. В Москве отметили, что каких-либо аргументированных доказательств этого никто не привел.
Главный вход в здание штаб-квартиры Центрального разведывательного управления в Лэнгли, штат Вирджиния - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
ЦРУ нашло нарушения в докладе разведки о роли России в выборах 2016 года
2 июля, 21:13
В мае 2023-го был опубликован доклад спецпрокурора Джона Дарэма. В нем утверждалось:
  • ни у американской разведки, ни у силовиков нет реальных доказательств сговора Трампа с Россией;
  • у ФБР не было информации о каких-либо контактах людей из окружения нынешнего президента США с российскими спецслужбами;
  • ведомству не следовало начинать полное расследование связей между кампанией Трампа и Москвой;
  • спецслужба использовала для этого сырую, непроанализированную и неподтвержденную информацию.
В начале июня пользователи заметили, что неподтвержденный доклад о "вмешательстве России в выборы" удалили с сайта комитета сената США по разведке.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
Полянский оценил отчет о фейках о вмешательстве России в выборы в США
19 июля, 05:39
 
В миреРоссияСШАБарак ОбамаДональд ТрампТулси ГаббардФБРЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала