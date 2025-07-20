https://ria.ru/20250720/ssha-2030286258.html

В Нацразведке США заявили, что улик против администрации Обамы достаточно

В Нацразведке США заявили, что улик против администрации Обамы достаточно - РИА Новости, 20.07.2025

В Нацразведке США заявили, что улик против администрации Обамы достаточно

У американских властей есть доказательства, позволяющие предъявить обвинения участникам сговора из администрации Барака Обамы на президентских выборах в 2016... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T17:25:00+03:00

2025-07-20T17:25:00+03:00

2025-07-20T18:11:00+03:00

в мире

россия

сша

барак обама

дональд трамп

тулси габбард

фбр

центральное разведывательное управление (цру)

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ВАШИНГТОН, 20 июл — РИА Новости. У американских властей есть доказательства, позволяющие предъявить обвинения участникам сговора из администрации Барака Обамы на президентских выборах в 2016 году, заявила директор Нацразведки США Тулси Габбард в интервью телеканалу Fox News.“У нас есть доказательства, позволяющие двигаться дальше и добиваться справедливости, привлечь виновных к ответственности и предъявить им обвинения”, — сказала она.На следующей неделе США представят больше данных об этом сговоре, добавила глава американской Нацразведки.В пятницу Габбард опубликовала отчет с доказательствами того, что администрация Обамы сфабриковала данные о вмешательстве России в выборы 2016 года. Согласно материалам, тогдашнее руководство страны сливало СМИ фейки о том, что у ЦРУ есть подтверждение причастности Москвы. При этом оно утаило разведданные, доказывающие, что у России не было намерений и возможности взломать американскую электронную избирательную систему.Расследование "российского вмешательства"Практически сразу после президентских выборов 2016 года американские спецслужбы обвинили Россию во вмешательстве в ход голосования, а новоизбранного президента Дональда Трампа — в сговоре с Москвой. И в Кремле, и в Белом доме эти утверждения опровергли.Расследование более двух лет вел спецпрокурор Роберт Мюллер. В итоге он признал, что не нашел свидетельств сговора, но все же обвинил во вмешательстве в выборы группу россиян. В Москве отметили, что каких-либо аргументированных доказательств этого никто не привел.В мае 2023-го был опубликован доклад спецпрокурора Джона Дарэма. В нем утверждалось:В начале июня пользователи заметили, что неподтвержденный доклад о "вмешательстве России в выборы" удалили с сайта комитета сената США по разведке.

https://ria.ru/20250720/tramp-2030228121.html

https://ria.ru/20250720/obama-2030254740.html

https://ria.ru/20250702/tsru-2026826996.html

https://ria.ru/20250719/poljanskij-2030098821.html

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в мире, россия, сша, барак обама, дональд трамп, тулси габбард, фбр, центральное разведывательное управление (цру)