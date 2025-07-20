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Власти США решили сохранить большинство госконтрактов со SpaceX, пишет WSJ - РИА Новости, 20.07.2025
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05:36 20.07.2025
https://ria.ru/20250720/ssha-2030226007.html
Власти США решили сохранить большинство госконтрактов со SpaceX, пишет WSJ
Власти США решили сохранить большинство госконтрактов со SpaceX, пишет WSJ - РИА Новости, 20.07.2025
Власти США решили сохранить большинство госконтрактов со SpaceX, пишет WSJ
Администрация президента США Дональда Трампа в ходе оценки государственных контрактов с принадлежащей американскому миллиардеру Илону Маску компанией SpaceX... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T05:36:00+03:00
2025-07-20T05:36:00+03:00
в мире
сша
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spacex
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа в ходе оценки государственных контрактов с принадлежащей американскому миллиардеру Илону Маску компанией SpaceX пришла к выводу, что нужно сохранить большую их часть, так как они крайне важны для Пентагона и НАСА, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. По данным собеседников издания, через несколько дней после того, как Трамп в начале июня заявил, что проведет полную оценку действующих государственных контрактов с Илоном Маском, администрация США инициировала соответствующую проверку контрактов с целью выявления потенциальных потерь в многомиллиардных соглашениях. "Чиновники администрации (Трампа - ред.) установили, что они не могут отменить большинство этих контрактов, поскольку они имеют крайне важное значение для министерства обороны и НАСА", - говорится в материале издания. Один из источников газеты при этом отметил, что некоторые контракты SpaceX могут подвергнуться дальнейшему изучению. Президент SpaceX Гвинн Шотвелл, по информации газеты, в ходе проведения американскими властями оценки контрактов с SpaceX встречался с чиновниками Белого дома. Оценка контрактов, как пишет издание, подчеркнула доминирующее положение компании Маска как ведущего производителя ракет и основного провайдера спутникового интернета в мире. В июне агентство Рейтер передавало, что Белый дом поручил министерству обороны и НАСА собрать подробную информацию о многомиллиардных контрактах с компанией SpaceX после публичного конфликта между Трампом и Маском. После того как президент Дональд Трамп пригрозил расторгнуть контракты с компанией Space X, Маск заявил, что может прекратить полеты на космическом корабле Dragon. Это лишило бы космическое агентство возможности отправлять астронавтов на Международную космическую станцию и обратно. Позже Маск отказался от своей угрозы. Однако его заявление вызвало беспокойство у чиновников НАСА, которые доверяют SpaceX безопасность своих астронавтов, и у Пентагона, который во многом полагается на компанию для запуска своих критически важных спутников. Разногласия между Маском и Трампом также обострились в связи с тем, что в конце мая Белый дом отозвал кандидатуру Джареда Айзекмана, близкого друга Маска, с поста главы НАСА.
https://ria.ru/20250720/pentagon-2030220189.html
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в мире, сша, илон маск, дональд трамп, spacex, наса, министерство обороны сша
В мире, США, Илон Маск, Дональд Трамп, SpaceX, НАСА, Министерство обороны США
Власти США решили сохранить большинство госконтрактов со SpaceX, пишет WSJ

WSJ: власти США решили сохранить большую часть госконтрактов со SpaceX

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа в ходе оценки государственных контрактов с принадлежащей американскому миллиардеру Илону Маску компанией SpaceX пришла к выводу, что нужно сохранить большую их часть, так как они крайне важны для Пентагона и НАСА, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным собеседников издания, через несколько дней после того, как Трамп в начале июня заявил, что проведет полную оценку действующих государственных контрактов с Илоном Маском, администрация США инициировала соответствующую проверку контрактов с целью выявления потенциальных потерь в многомиллиардных соглашениях.
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"Чиновники администрации (Трампа - ред.) установили, что они не могут отменить большинство этих контрактов, поскольку они имеют крайне важное значение для министерства обороны и НАСА", - говорится в материале издания.
Один из источников газеты при этом отметил, что некоторые контракты SpaceX могут подвергнуться дальнейшему изучению.
Президент SpaceX Гвинн Шотвелл, по информации газеты, в ходе проведения американскими властями оценки контрактов с SpaceX встречался с чиновниками Белого дома.
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Оценка контрактов, как пишет издание, подчеркнула доминирующее положение компании Маска как ведущего производителя ракет и основного провайдера спутникового интернета в мире.
В июне агентство Рейтер передавало, что Белый дом поручил министерству обороны и НАСА собрать подробную информацию о многомиллиардных контрактах с компанией SpaceX после публичного конфликта между Трампом и Маском.
После того как президент Дональд Трамп пригрозил расторгнуть контракты с компанией Space X, Маск заявил, что может прекратить полеты на космическом корабле Dragon. Это лишило бы космическое агентство возможности отправлять астронавтов на Международную космическую станцию и обратно. Позже Маск отказался от своей угрозы. Однако его заявление вызвало беспокойство у чиновников НАСА, которые доверяют SpaceX безопасность своих астронавтов, и у Пентагона, который во многом полагается на компанию для запуска своих критически важных спутников.
Разногласия между Маском и Трампом также обострились в связи с тем, что в конце мая Белый дом отозвал кандидатуру Джареда Айзекмана, близкого друга Маска, с поста главы НАСА.
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В миреСШАИлон МаскДональд ТрампSpaceXНАСАМинистерство обороны США
 
 
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