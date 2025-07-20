Власти США решили сохранить большинство госконтрактов со SpaceX, пишет WSJ
WSJ: власти США решили сохранить большую часть госконтрактов со SpaceX
Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа в ходе оценки государственных контрактов с принадлежащей американскому миллиардеру Илону Маску компанией SpaceX пришла к выводу, что нужно сохранить большую их часть, так как они крайне важны для Пентагона и НАСА, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным собеседников издания, через несколько дней после того, как Трамп в начале июня заявил, что проведет полную оценку действующих государственных контрактов с Илоном Маском, администрация США инициировала соответствующую проверку контрактов с целью выявления потенциальных потерь в многомиллиардных соглашениях.
"Чиновники администрации (Трампа - ред.) установили, что они не могут отменить большинство этих контрактов, поскольку они имеют крайне важное значение для министерства обороны и НАСА", - говорится в материале издания.
Один из источников газеты при этом отметил, что некоторые контракты SpaceX могут подвергнуться дальнейшему изучению.
Президент SpaceX Гвинн Шотвелл, по информации газеты, в ходе проведения американскими властями оценки контрактов с SpaceX встречался с чиновниками Белого дома.
Оценка контрактов, как пишет издание, подчеркнула доминирующее положение компании Маска как ведущего производителя ракет и основного провайдера спутникового интернета в мире.
В июне агентство Рейтер передавало, что Белый дом поручил министерству обороны и НАСА собрать подробную информацию о многомиллиардных контрактах с компанией SpaceX после публичного конфликта между Трампом и Маском.
После того как президент Дональд Трамп пригрозил расторгнуть контракты с компанией Space X, Маск заявил, что может прекратить полеты на космическом корабле Dragon. Это лишило бы космическое агентство возможности отправлять астронавтов на Международную космическую станцию и обратно. Позже Маск отказался от своей угрозы. Однако его заявление вызвало беспокойство у чиновников НАСА, которые доверяют SpaceX безопасность своих астронавтов, и у Пентагона, который во многом полагается на компанию для запуска своих критически важных спутников.
Разногласия между Маском и Трампом также обострились в связи с тем, что в конце мая Белый дом отозвал кандидатуру Джареда Айзекмана, близкого друга Маска, с поста главы НАСА.