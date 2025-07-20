https://ria.ru/20250720/ssha-2030226007.html

Власти США решили сохранить большинство госконтрактов со SpaceX, пишет WSJ

Власти США решили сохранить большинство госконтрактов со SpaceX, пишет WSJ - РИА Новости, 20.07.2025

Власти США решили сохранить большинство госконтрактов со SpaceX, пишет WSJ

Администрация президента США Дональда Трампа в ходе оценки государственных контрактов с принадлежащей американскому миллиардеру Илону Маску компанией SpaceX... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T05:36:00+03:00

2025-07-20T05:36:00+03:00

2025-07-20T05:36:00+03:00

в мире

сша

илон маск

дональд трамп

spacex

наса

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752844_0:149:3076:1879_1920x0_80_0_0_0b54e43e5fe8cc85203872add1905619.jpg

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа в ходе оценки государственных контрактов с принадлежащей американскому миллиардеру Илону Маску компанией SpaceX пришла к выводу, что нужно сохранить большую их часть, так как они крайне важны для Пентагона и НАСА, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. По данным собеседников издания, через несколько дней после того, как Трамп в начале июня заявил, что проведет полную оценку действующих государственных контрактов с Илоном Маском, администрация США инициировала соответствующую проверку контрактов с целью выявления потенциальных потерь в многомиллиардных соглашениях. "Чиновники администрации (Трампа - ред.) установили, что они не могут отменить большинство этих контрактов, поскольку они имеют крайне важное значение для министерства обороны и НАСА", - говорится в материале издания. Один из источников газеты при этом отметил, что некоторые контракты SpaceX могут подвергнуться дальнейшему изучению. Президент SpaceX Гвинн Шотвелл, по информации газеты, в ходе проведения американскими властями оценки контрактов с SpaceX встречался с чиновниками Белого дома. Оценка контрактов, как пишет издание, подчеркнула доминирующее положение компании Маска как ведущего производителя ракет и основного провайдера спутникового интернета в мире. В июне агентство Рейтер передавало, что Белый дом поручил министерству обороны и НАСА собрать подробную информацию о многомиллиардных контрактах с компанией SpaceX после публичного конфликта между Трампом и Маском. После того как президент Дональд Трамп пригрозил расторгнуть контракты с компанией Space X, Маск заявил, что может прекратить полеты на космическом корабле Dragon. Это лишило бы космическое агентство возможности отправлять астронавтов на Международную космическую станцию и обратно. Позже Маск отказался от своей угрозы. Однако его заявление вызвало беспокойство у чиновников НАСА, которые доверяют SpaceX безопасность своих астронавтов, и у Пентагона, который во многом полагается на компанию для запуска своих критически важных спутников. Разногласия между Маском и Трампом также обострились в связи с тем, что в конце мая Белый дом отозвал кандидатуру Джареда Айзекмана, близкого друга Маска, с поста главы НАСА.

https://ria.ru/20250720/pentagon-2030220189.html

https://ria.ru/20250627/spacex-2025698930.html

https://ria.ru/20250713/spacex-2028848971.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, илон маск, дональд трамп, spacex, наса, министерство обороны сша