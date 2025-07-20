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США призвали Дамаск привлечь ресурсы для недопущения деятельности ИГ* - РИА Новости, 20.07.2025
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04:45 20.07.2025 (обновлено: 08:25 20.07.2025)
https://ria.ru/20250720/ssha-2030224360.html
США призвали Дамаск привлечь ресурсы для недопущения деятельности ИГ*
США призвали Дамаск привлечь ресурсы для недопущения деятельности ИГ* - РИА Новости, 20.07.2025
США призвали Дамаск привлечь ресурсы для недопущения деятельности ИГ*
Властям Сирии необходимо привлечь ресурсы для недопущения на территории страны деятельности ИГИЛ* (ИГ*, террористическая организация, запрещена в России) и... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T04:45:00+03:00
2025-07-20T08:25:00+03:00
в мире
сирия
дамаск (город)
россия
марко рубио
ахмед аш-шараа
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Властям Сирии необходимо привлечь ресурсы для недопущения на территории страны деятельности ИГИЛ* (ИГ*, террористическая организация, запрещена в России) и других "агрессивных джихадистов", если они хотят установления мира, заявил госсекретарь США Марко Рубио. Ранее представитель МВД Сирии Нур эд-Дин аль-Баба заявил, что столкновения между отрядами друзов и бедуинскими племенами прекратились в городе Сувейда на юге Сирии. "Если власти Дамаска хотят сохранить хоть какой-то шанс на достижение единой, инклюзивной и мирной Сирии, свободной от ИГИЛ* и контроля Ирана, они должны помочь положить конец этому бедствию, используя свои силы безопасности для предотвращения проникновения ИГИЛ* и других агрессивных джихадистов в этот район и совершения массовых убийств", - написал Рубио на странице в соцсети X. Тринадцатого июля стало известно о нападении вооруженных формирований на ряд друзских поселений в провинции Сувейда, в результате чего была перекрыта трасса, связывающая провинцию с Дамаском. Для защиты мирного населения в бой с бедуинскими племенами вступили друзские отряды самообороны. По данным министерства обороны Сирии, в ходе боестолкновений были убиты более 30 человек и более 100 получили ранения, также было объявлено о гибели 20 бойцов сил переходного сирийского правительства. Однако правозащитники из неправительственной организации "Сирийская обсерватория по правам человека" сообщают о гибели с прошлых выходных в Сувейде 940 человек, в том числе 262 гражданских лиц из друзской общины. В субботу президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа объявил о всеобъемлющем прекращении огня на юге страны и призвал все стороны соблюдать его. В минувшую среду израильские ВВС нанесли удары по генеральному штабу и президентскому дворцу в Дамаске с целью защиты друзской общины, несмотря на заявление властей Сирии о предупреждении Израиля о вводе войск в Сувейду, чтобы положить конец межклановым вооруженным столкновениям. В свою очередь, источник в силах безопасности Сирии сообщил телеканалу "Аль-Джазира", что все незаконно действующие группировки покинули город Сувейда.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20250720/siriya-2030213037.html
https://ria.ru/20250719/izrail-2030205238.html
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в мире, сирия, дамаск (город), россия, марко рубио, ахмед аш-шараа
В мире, Сирия, Дамаск (город), Россия, Марко Рубио, Ахмед аш-Шараа
США призвали Дамаск привлечь ресурсы для недопущения деятельности ИГ*

Рубио призвал власти Сирии привлечь ресурсы для недопущения деятельности ИГ

© Фото : SANAДамаск, Сирия
Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© Фото : SANA
Дамаск, Сирия. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Властям Сирии необходимо привлечь ресурсы для недопущения на территории страны деятельности ИГИЛ* (ИГ*, террористическая организация, запрещена в России) и других "агрессивных джихадистов", если они хотят установления мира, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
Ранее представитель МВД Сирии Нур эд-Дин аль-Баба заявил, что столкновения между отрядами друзов и бедуинскими племенами прекратились в городе Сувейда на юге Сирии.
Бедуинские солдаты во время столкновения с ополченцами-друзами на юге Сирии - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
В Сувейде прекратились столкновения между друзами и бедуинами
Вчера, 00:03
"Если власти Дамаска хотят сохранить хоть какой-то шанс на достижение единой, инклюзивной и мирной Сирии, свободной от ИГИЛ* и контроля Ирана, они должны помочь положить конец этому бедствию, используя свои силы безопасности для предотвращения проникновения ИГИЛ* и других агрессивных джихадистов в этот район и совершения массовых убийств", - написал Рубио на странице в соцсети X.
Тринадцатого июля стало известно о нападении вооруженных формирований на ряд друзских поселений в провинции Сувейда, в результате чего была перекрыта трасса, связывающая провинцию с Дамаском. Для защиты мирного населения в бой с бедуинскими племенами вступили друзские отряды самообороны. По данным министерства обороны Сирии, в ходе боестолкновений были убиты более 30 человек и более 100 получили ранения, также было объявлено о гибели 20 бойцов сил переходного сирийского правительства. Однако правозащитники из неправительственной организации "Сирийская обсерватория по правам человека" сообщают о гибели с прошлых выходных в Сувейде 940 человек, в том числе 262 гражданских лиц из друзской общины.
В субботу президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа объявил о всеобъемлющем прекращении огня на юге страны и призвал все стороны соблюдать его.
В минувшую среду израильские ВВС нанесли удары по генеральному штабу и президентскому дворцу в Дамаске с целью защиты друзской общины, несмотря на заявление властей Сирии о предупреждении Израиля о вводе войск в Сувейду, чтобы положить конец межклановым вооруженным столкновениям. В свою очередь, источник в силах безопасности Сирии сообщил телеканалу "Аль-Джазира", что все незаконно действующие группировки покинули город Сувейда.
* Террористическая организация, запрещена в России
Дым в городе Сувейда на юге Сирии - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
Лидер друзской общины Израиля призвал сохранить перемирие в Сувейде
19 июля, 22:11
 
В миреСирияДамаск (город)РоссияМарко РубиоАхмед аш-Шараа
 
 
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