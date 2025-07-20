США призвали Дамаск привлечь ресурсы для недопущения деятельности ИГ*
Рубио призвал власти Сирии привлечь ресурсы для недопущения деятельности ИГ
© Фото : SANAДамаск, Сирия
© Фото : SANA
Дамаск, Сирия. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Властям Сирии необходимо привлечь ресурсы для недопущения на территории страны деятельности ИГИЛ* (ИГ*, террористическая организация, запрещена в России) и других "агрессивных джихадистов", если они хотят установления мира, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
Ранее представитель МВД Сирии Нур эд-Дин аль-Баба заявил, что столкновения между отрядами друзов и бедуинскими племенами прекратились в городе Сувейда на юге Сирии.
"Если власти Дамаска хотят сохранить хоть какой-то шанс на достижение единой, инклюзивной и мирной Сирии, свободной от ИГИЛ* и контроля Ирана, они должны помочь положить конец этому бедствию, используя свои силы безопасности для предотвращения проникновения ИГИЛ* и других агрессивных джихадистов в этот район и совершения массовых убийств", - написал Рубио на странице в соцсети X.
Тринадцатого июля стало известно о нападении вооруженных формирований на ряд друзских поселений в провинции Сувейда, в результате чего была перекрыта трасса, связывающая провинцию с Дамаском. Для защиты мирного населения в бой с бедуинскими племенами вступили друзские отряды самообороны. По данным министерства обороны Сирии, в ходе боестолкновений были убиты более 30 человек и более 100 получили ранения, также было объявлено о гибели 20 бойцов сил переходного сирийского правительства. Однако правозащитники из неправительственной организации "Сирийская обсерватория по правам человека" сообщают о гибели с прошлых выходных в Сувейде 940 человек, в том числе 262 гражданских лиц из друзской общины.
В субботу президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа объявил о всеобъемлющем прекращении огня на юге страны и призвал все стороны соблюдать его.
В минувшую среду израильские ВВС нанесли удары по генеральному штабу и президентскому дворцу в Дамаске с целью защиты друзской общины, несмотря на заявление властей Сирии о предупреждении Израиля о вводе войск в Сувейду, чтобы положить конец межклановым вооруженным столкновениям. В свою очередь, источник в силах безопасности Сирии сообщил телеканалу "Аль-Джазира", что все незаконно действующие группировки покинули город Сувейда.
* Террористическая организация, запрещена в России