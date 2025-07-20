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СМИ: десятки проектов в мире не завершены из-за остановки помощи США
СМИ: десятки проектов в мире не завершены из-за остановки помощи США - РИА Новости, 20.07.2025
СМИ: десятки проектов в мире не завершены из-за остановки помощи США
Десятки проектов, связанных с санитарией и водоснабжением, остались незавершенными по всему миру из-за прекращения помощи США, передает агентство Рейтер со... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T01:17:00+03:00
2025-07-20T01:17:00+03:00
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Десятки проектов, связанных с санитарией и водоснабжением, остались незавершенными по всему миру из-за прекращения помощи США, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники и оказавшиеся в его распоряжении документы. "Решение администрации (президента США Дональда - ред.) Трампа прекратить практически всю международную помощь США оставило десятки проектов в области водоснабжения и санитарии по всему миру незавершенными... Рейтер выявил 21 незавершенный проект в 16 странах", - говорится в материале агентства. Два чиновника в США заявили, что речь идет, в частности, об остановке возведения водонапорных башен в Мали и более чем 100 систем водоснабжения в Непале. Также в Ливане свернули проект по обеспечению служб водоснабжения дешевой солнечной энергией. В Кении, как сообщает агентство, недостроенные ирригационные каналы могут стать причиной более серьезных наводнений. В пятницу телеканал C-SPAN сообщил, что палата представителей конгресса США одобрила запрос об аннулировании государственных расходов на сумму 9,4 миллиарда долларов на зарубежную помощь, а также на финансовую поддержку сети радиостанций NPR и службы телевещания PBS. В четверг сенат США одобрил запрошенное администрацией президента Дональда Трампа аннулирование государственных расходов на сумму 9,4 миллиарда долларов на иностранную помощь и финансирование сети радиостанций NPR и службы телевещания PBS. Согласно трансляции телеканала C-SPAN, 51 сенатор проголосовал за аннулирование, 48 - против.
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в мире, сша, мали, непал, дональд трамп
В мире, США, Мали, Непал, Дональд Трамп
СМИ: десятки проектов в мире не завершены из-за остановки помощи США
Reuters: десятки проектов в мире не завершены из-за остановки помощи США