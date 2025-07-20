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СМИ: минсельхоз США избавился от специалистов из России и Китая - РИА Новости, 20.07.2025
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00:44 20.07.2025
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СМИ: минсельхоз США избавился от специалистов из России и Китая
СМИ: минсельхоз США избавился от специалистов из России и Китая - РИА Новости, 20.07.2025
СМИ: минсельхоз США избавился от специалистов из России и Китая
Министерство сельского хозяйства США объявило о массовом увольнении сотрудников из России, Китая, Северной Кореи и Ирана в рамках стратегии национальной... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T00:44:00+03:00
2025-07-20T00:44:00+03:00
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Министерство сельского хозяйства США объявило о массовом увольнении сотрудников из России, Китая, Северной Кореи и Ирана в рамках стратегии национальной безопасности фермерских хозяйств, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в ведомстве."Министерство сельского хозяйства США завершило тщательный анализ лиц, уполномоченных работать по контрактам с департаментом, и выявило около 70 человек из стран, вызывающих обеспокоенность", — заявил собеседник агентства.По его словам, лица, работающие по контрактам из этих стран, больше не смогут работать над проектами американского минсельхоза.Агентство напоминает, что министр сельского хозяйства США Брук Роллинз 8 июля объявила о плане обеспечения безопасности фермерских хозяйств, который включает в себя меры по запрету покупки американских сельскохозяйственных земель гражданами России, Китая, Северной Кореи и Ирана и расторжению всех действующих с ними соглашений о проведении исследований."Эти работники были заняты в Службе сельскохозяйственных исследований, внутреннем исследовательском подразделении Министерства сельского хозяйства США", — отмечает агентство, ссылаясь на президента Американской федерации государственных служащих Роберта Хендерсона.По словам Хендерсона, большинство из уволенных были китайскими исследователями, получившими докторскую степень по двухлетним контрактам с министерством, и которые уже прошли проверку перед приемом на работу."Сейчас у нас нет талантов, чтобы продвинуться вперед в этих исследовательских проектах. Это отбрасывает нас на годы, если не на десятилетия", — сказал Хендерсон, комментируя массовые увольнения.Служба сельскохозяйственных исследований (ARS) — ведущее научно-исследовательское учреждение Министерства сельского хозяйства США.В служебной записке от 8 июля министр сельского хозяйства США Брук Роллинз запретила сотрудникам Министерства сельского хозяйства США публиковать исследования с участием иностранных граждан из четырех "проблемных стран" без разрешения агентства и посещать мероприятия, организованные "иностранными противниками".
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в мире, сша, россия, китай, министерство сельского хозяйства сша
В мире, США, Россия, Китай, Министерство сельского хозяйства США
СМИ: минсельхоз США избавился от специалистов из России и Китая

Reuters: минсельхоз США избавился от десятков сотрудников из России и Китая

© AP Photo / Susan WalshЗнак "Стоп" у Белого дома в Вашингтоне
Знак Стоп у Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Знак "Стоп" у Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Министерство сельского хозяйства США объявило о массовом увольнении сотрудников из России, Китая, Северной Кореи и Ирана в рамках стратегии национальной безопасности фермерских хозяйств, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в ведомстве.
"Министерство сельского хозяйства США завершило тщательный анализ лиц, уполномоченных работать по контрактам с департаментом, и выявило около 70 человек из стран, вызывающих обеспокоенность", — заявил собеседник агентства.
По его словам, лица, работающие по контрактам из этих стран, больше не смогут работать над проектами американского минсельхоза.
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Агентство напоминает, что министр сельского хозяйства США Брук Роллинз 8 июля объявила о плане обеспечения безопасности фермерских хозяйств, который включает в себя меры по запрету покупки американских сельскохозяйственных земель гражданами России, Китая, Северной Кореи и Ирана и расторжению всех действующих с ними соглашений о проведении исследований.
"Эти работники были заняты в Службе сельскохозяйственных исследований, внутреннем исследовательском подразделении Министерства сельского хозяйства США", — отмечает агентство, ссылаясь на президента Американской федерации государственных служащих Роберта Хендерсона.
По словам Хендерсона, большинство из уволенных были китайскими исследователями, получившими докторскую степень по двухлетним контрактам с министерством, и которые уже прошли проверку перед приемом на работу.
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"Сейчас у нас нет талантов, чтобы продвинуться вперед в этих исследовательских проектах. Это отбрасывает нас на годы, если не на десятилетия", — сказал Хендерсон, комментируя массовые увольнения.
Служба сельскохозяйственных исследований (ARS) — ведущее научно-исследовательское учреждение Министерства сельского хозяйства США.
В служебной записке от 8 июля министр сельского хозяйства США Брук Роллинз запретила сотрудникам Министерства сельского хозяйства США публиковать исследования с участием иностранных граждан из четырех "проблемных стран" без разрешения агентства и посещать мероприятия, организованные "иностранными противниками".
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