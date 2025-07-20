https://ria.ru/20250720/spetsoperatsiya-2030225002.html

FPV-дрон 18-й армии уничтожил украинскую РЛС иностранного производства

FPV-дрон 18-й армии уничтожил украинскую РЛС иностранного производства - РИА Новости, 20.07.2025

FPV-дрон 18-й армии уничтожил украинскую РЛС иностранного производства

Операторы ударных беспилотников (БПЛА) 18-й общевойсковой армии российской группировки войск "Днепр" уничтожили на правом берегу Днепра в Херсонской области... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T05:06:00+03:00

2025-07-20T05:06:00+03:00

2025-07-20T08:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

херсонская область

днепр (река)

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ГЕНИЧЕСК, 20 июл - РИА Новости. Операторы ударных беспилотников (БПЛА) 18-й общевойсковой армии российской группировки войск "Днепр" уничтожили на правом берегу Днепра в Херсонской области радиолокационную станцию RADA украинской армии иностранного производства, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Расчет дрона-разведчика 18-й армии "Днепра" в ночное время обнаружил радиолокационную станцию ВСУ и несколько троп подхода к ней. Разведка передала местоположение РЛС противника операторам ударных БПЛА, навела на точку и зафиксировала поражение цели. Благодаря слаженной совместной боевой работе операторов разведывательных и FPV-дронов была уничтожена тактическая радиолокационная станция RADA ВСУ иностранного производства", - сообщили в оборонном ведомстве. Операторы БПЛА 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" с помощью ударных дронов ежедневно уничтожают технику, артиллерийские орудия и минометы, блиндажи и огневые точки, пункты наблюдения и управления БПЛА, плавсредства и личный состав ВСУ в Херсонской области на правом берегу Днепра. Расчеты ударных беспилотников круглосуточно выслеживают противника на дорогах и при обнаружении немедленно их атакуют. Боевая работа ведется как при помощи корректировки с разведывательного БПЛА, так и в режиме "свободной охоты". За весь период СВО в Херсонской области на счету операторов ударных беспилотников 18-й общевойсковой армии более тысячи уничтоженных целей.

https://ria.ru/20250720/minoborony-2030224887.html

https://ria.ru/20250719/spetsoperatsiya-2030097132.html

херсонская область

днепр (река)

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безопасность, херсонская область , днепр (река), вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)