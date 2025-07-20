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FPV-дрон 18-й армии уничтожил украинскую РЛС иностранного производства - РИА Новости, 20.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:06 20.07.2025 (обновлено: 08:22 20.07.2025)
https://ria.ru/20250720/spetsoperatsiya-2030225002.html
FPV-дрон 18-й армии уничтожил украинскую РЛС иностранного производства
FPV-дрон 18-й армии уничтожил украинскую РЛС иностранного производства - РИА Новости, 20.07.2025
FPV-дрон 18-й армии уничтожил украинскую РЛС иностранного производства
Операторы ударных беспилотников (БПЛА) 18-й общевойсковой армии российской группировки войск "Днепр" уничтожили на правом берегу Днепра в Херсонской области... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T05:06:00+03:00
2025-07-20T08:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
днепр (река)
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ГЕНИЧЕСК, 20 июл - РИА Новости. Операторы ударных беспилотников (БПЛА) 18-й общевойсковой армии российской группировки войск "Днепр" уничтожили на правом берегу Днепра в Херсонской области радиолокационную станцию RADA украинской армии иностранного производства, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Расчет дрона-разведчика 18-й армии "Днепра" в ночное время обнаружил радиолокационную станцию ВСУ и несколько троп подхода к ней. Разведка передала местоположение РЛС противника операторам ударных БПЛА, навела на точку и зафиксировала поражение цели. Благодаря слаженной совместной боевой работе операторов разведывательных и FPV-дронов была уничтожена тактическая радиолокационная станция RADA ВСУ иностранного производства", - сообщили в оборонном ведомстве. Операторы БПЛА 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" с помощью ударных дронов ежедневно уничтожают технику, артиллерийские орудия и минометы, блиндажи и огневые точки, пункты наблюдения и управления БПЛА, плавсредства и личный состав ВСУ в Херсонской области на правом берегу Днепра. Расчеты ударных беспилотников круглосуточно выслеживают противника на дорогах и при обнаружении немедленно их атакуют. Боевая работа ведется как при помощи корректировки с разведывательного БПЛА, так и в режиме "свободной охоты". За весь период СВО в Херсонской области на счету операторов ударных беспилотников 18-й общевойсковой армии более тысячи уничтоженных целей.
https://ria.ru/20250720/minoborony-2030224887.html
https://ria.ru/20250719/spetsoperatsiya-2030097132.html
херсонская область
днепр (река)
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безопасность, херсонская область , днепр (река), вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , Днепр (река), Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
FPV-дрон 18-й армии уничтожил украинскую РЛС иностранного производства

Минобороны: FPV-дрон 18-й армии уничтожил РЛС RADA ВСУ иностранного производства

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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ГЕНИЧЕСК, 20 июл - РИА Новости. Операторы ударных беспилотников (БПЛА) 18-й общевойсковой армии российской группировки войск "Днепр" уничтожили на правом берегу Днепра в Херсонской области радиолокационную станцию RADA украинской армии иностранного производства, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"Расчет дрона-разведчика 18-й армии "Днепра" в ночное время обнаружил радиолокационную станцию ВСУ и несколько троп подхода к ней. Разведка передала местоположение РЛС противника операторам ударных БПЛА, навела на точку и зафиксировала поражение цели. Благодаря слаженной совместной боевой работе операторов разведывательных и FPV-дронов была уничтожена тактическая радиолокационная станция RADA ВСУ иностранного производства", - сообщили в оборонном ведомстве.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
Гаубица группировки "Центр" сорвала ротацию ВСУ под Красноармейском
Вчера, 05:04
Операторы БПЛА 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" с помощью ударных дронов ежедневно уничтожают технику, артиллерийские орудия и минометы, блиндажи и огневые точки, пункты наблюдения и управления БПЛА, плавсредства и личный состав ВСУ в Херсонской области на правом берегу Днепра. Расчеты ударных беспилотников круглосуточно выслеживают противника на дорогах и при обнаружении немедленно их атакуют. Боевая работа ведется как при помощи корректировки с разведывательного БПЛА, так и в режиме "свободной охоты".
За весь период СВО в Херсонской области на счету операторов ударных беспилотников 18-й общевойсковой армии более тысячи уничтоженных целей.
ВСУ не выдержали натиск крылатой пехоты - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
ВСУ понесли большие потери при освобождении российскими войсками Каменского
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХерсонская областьДнепр (река)Вооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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