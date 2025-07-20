https://ria.ru/20250720/spectator-2030256018.html

"По иронии судьбы". СМИ рассказали о неожиданном подарке Трампа Путину

"По иронии судьбы". СМИ рассказали о неожиданном подарке Трампа Путину - РИА Новости, 20.07.2025

"По иронии судьбы". СМИ рассказали о неожиданном подарке Трампа Путину

Ультиматум президента США Дональда Трампа стал подарком для российского лидера Владимира Путина, пишет Spectator. РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T12:33:00+03:00

2025-07-20T12:33:00+03:00

2025-07-20T12:33:00+03:00

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Ультиматум президента США Дональда Трампа стал подарком для российского лидера Владимира Путина, пишет Spectator."По иронии судьбы угроза Трампа уже преподнесла Путину неожиданный подарок: она фактически свела на нет усилия конгресса по введению более серьезных санкций", — говорится в публикации.Обозреватель указал, что в законодательном органе приостановили процесс рассмотрения закона о введении более жестких ограничений против России.Американский сенатор Линдси Грэм*, известный своей антироссийской риторикой, внес проект о санкциях, предусматривающий введение импортных пошлин в размере 500% на импортируемые товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран.В понедельник президент США поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести стопроцентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.Одновременно с этим он заявил, что Соединенные Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Украине, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, план Трампа — это бизнес. Европа же декларирует готовность тратить огромные средства на закупки оружия, чтобы провоцировать продолжение войны, но и там есть разногласия по поводу того, кто будет платить. Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в закупках.* Внесен в список террористов и экстремистов в России.

https://ria.ru/20250720/ultimatum-2030248869.html

https://ria.ru/20250720/telegraph-2030240856.html

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в мире, россия, сша, европа, владимир путин, дональд трамп, spectator, евросоюз, дмитрий песков