"По иронии судьбы". СМИ рассказали о неожиданном подарке Трампа Путину
Spectator: ультиматум Трампа стал подарком для Путина
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп во время встречи в Вашингтоне с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте
Президент США Дональд Трамп во время встречи в Вашингтоне с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Ультиматум президента США Дональда Трампа стал подарком для российского лидера Владимира Путина, пишет Spectator.
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"По иронии судьбы угроза Трампа уже преподнесла Путину неожиданный подарок: она фактически свела на нет усилия конгресса по введению более серьезных санкций", — говорится в публикации.
Обозреватель указал, что в законодательном органе приостановили процесс рассмотрения закона о введении более жестких ограничений против России.
Американский сенатор Линдси Грэм*, известный своей антироссийской риторикой, внес проект о санкциях, предусматривающий введение импортных пошлин в размере 500% на импортируемые товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран.
В понедельник президент США поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести стопроцентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, план Трампа — это бизнес. Европа же декларирует готовность тратить огромные средства на закупки оружия, чтобы провоцировать продолжение войны, но и там есть разногласия по поводу того, кто будет платить. Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в закупках.
* Внесен в список террористов и экстремистов в России.