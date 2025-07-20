https://ria.ru/20250720/sochi-2030249061.html

Бренд-шефы по-новому соединили кухни двух морей на гала-ужине в Сочи

Бренд-шефы по-новому соединили кухни двух морей на гала-ужине в Сочи - РИА Новости, 20.07.2025

Бренд-шефы по-новому соединили кухни двух морей на гала-ужине в Сочи

Бренд-шефы Денис Новиков из Калининграда, Оксана Нагорская из Сочи и Андрей Вальков из Москвы во втором акте гастрофестиваля по-новому соединили в блюдах кухни... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T11:18:00+03:00

2025-07-20T11:18:00+03:00

2025-07-20T15:37:00+03:00

россия

сочи

черное море

калининград

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СОЧИ, 20 июл — РИА Новости. Бренд-шефы Денис Новиков из Калининграда, Оксана Нагорская из Сочи и Андрей Вальков из Москвы во втором акте гастрофестиваля по-новому соединили в блюдах кухни двух морей — Балтики и Черноморья, в этот раз на гала-ужине на открытом воздухе у воды в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.Гастрономический фестиваль двух морей — Балтийского и Черного — проходит в эти выходные в Сочи на площадке отеля Pullman Sochi Centre. Днем ранее повара представили в Сочи морские завтраки, вдохновленные особенностями крайних широт России."Я рад приветствовать всех, кого интересует кухня нашей страны, а значит, и многоцветие нашей культуры. Надеюсь, вас вдохновят позитивные эмоции от того сета, который мы вместе с моими коллегами сегодня вам представим. Различные продукты мы привезли с берегов Балтики сегодня сюда, в Сочи, для этого гастрономического ужина, для того чтобы вы могли попробовать и высказать свое мнение", — поприветствовал участников гастрономического события, гостей и журналистов шеф-повар из Калининграда Денис Новиков.Для гостей вечера трио бренд-шефов приготовило свежий приветственный коктейль — тартар из черноморской устрицы с гребешком и красной икрой, а также сет из калининградских сыров с гречишным и липовым краснополянским медом."У нас бескрайняя страна, поэтому должна быть бескрайняя кухня. И это прекрасная идея — соединить разные регионы: Балтику и Черное море. Это формат, которому невозможно сопротивляться. Авторы идеи соединили фактически две цивилизации — северную и южную. Но так, как сегодня и здесь соединяются кухни, в нашей стране еще не делал никто", — сказал журналистам один из гостей гала-ужина.Ужин включал мини-эклеры с балтийским угрем, мягким сыром и соусом из свеклы, подкопченную барабулю с дикой грушей, гранатом и тархуном, черноморские рапаны и мидии с молодой кукурузой, сорбет из абхазского лимона, черноморскую камбалу и сарган со сливками из фундука и суфле из зеленой фасоли, балтийского судака а-ля меньер с соусом том-ям, ледяными огурцами и брокколи. Уникальные блюда сопровождали локальные вина по всем законам foodpairing с виноградников Краснодарского края.Впечатления"Все очень нежно и с русским гостеприимством. И в то же время мы здесь видим прекрасную кухню из разных регионов России. Мы здесь случайно оказались и не ожидали, что это так будет", — рассказал журналистам о своих впечатлениях гость из Москвы.Сценарий гала-ужина, меню и концепцию вечера начали продумывать еще в апреле, отметили журналистам организатор мероприятия, исполнительный директор компании LeePrime Group Елена Большакова и трио бренд-шефов."Ровно три месяца мы готовили этот ужин. Это была колоссальная работа. Здесь подготовлена импровизированная кухня на открытом воздухе. Оксана Нагорская, Андрей Вальков, Денис Новиков — и за их спинами действительно огромная команда", — отметила Большакова.Необычную подачу блюд и объединение ингредиентов на ужине высоко оценили коренные сочинцы."Это вечер достаточно новый для Сочи. Я такого еще не видела. Мне очень понравилось сочетание Балтики и Черного моря — это максимально необычно. Здесь было очень много души, все было органично. И создалось такое ощущение, что мы побывали в гостях. Именно домашняя атмосфера, обстановка — это то, что нам очень понравилось", — сказала жительница города Ксения РИА Новости."Концепция прекрасная, я считаю, что это нужно продолжать. Мне кажется, что в условиях этой дикой жары команде было непросто, но все справились", — добавила жительница Сочи Альбина в беседе с агентством. РегионыГости из регионов России также рассказали о своих впечатлениях прошедшего гала-ужина. "Очень понравилась подача блюд, их красота и эстетика. Эта энергия, которую вкладывали шеф-повара, нам очень понравилась", — поделилась Елена из Иваново в беседе с РИА Новости. В завершение гастрономического путешествия по крайним регионам России гостям подали десерт в виде слоеного хрустящего мильфея с ежевикой и краснополянским медом. "Было несколько вариантов меню вечера, и мы искали локальные продукты здесь, на рынках. Самое сложное было поставить сюда продукты из Калининграда. Нам удалось это сделать. Усталость совсем не почувствовали, мы привыкли к высоким нагрузкам. Сегодня мы сделали прекрасный южный вечер для гостей — и это большое удовольствие", — сказал журналистам шеф-повар из Москвы Андрей Вальков. Большакова отметила журналистам, что LeePrime Group планирует проводить подобные встречи по всей России, где сразятся шеф-повара из регионов Черного моря и Балтики, Дальнего Востока, а также городов, которые расположены на берегах рек России. Такие коллаборации, по словам Елены Большаковой, позволят профессионалам не только передавать опыт следующему поколению поваров, но и делиться энергией с участниками гастрономических встреч.

https://ria.ru/20250602/minpromtorg-2020450300.html

https://ria.ru/20250511/restoran-2016296524.html

россия

сочи

черное море

калининград

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Гастрофестиваль на гала-ужине в Сочи Продолжение гастрономического фестиваля в Сочи. 2025-07-20T11:18 true PT0M18S

Гастрофестиваль двух морей в Сочи Бренд-шефы Денис Новиков из Калининграда, Оксана Нагорская из Сочи и Андрей Вальков из Москвы во 2-м акте гастрофестиваля по-новому соединили в блюдах фестиваля кухни двух морей - Балтики и Черноморья, в этот раз на гала-ужине в Сочи, передает корреспондент РИА Новости. Фестиваль двух морей проходит в эти выходные на площадке отеля Pullman& Mercure Sochi Centre. "У нас бескрайняя страна, поэтому должна быть бескрайняя кухня. И это прекрасная идея соединить в разных регионах Балтику и Черное море", - сказал один из гостей. Туристам и жителям Сочи пришлись по вкусу творения поваров. Сообщается, что проводить подобные встречи шеф-поваров планируется по всей России. 2025-07-20T11:18 true PT0M29S

Бренд-шефы на гастрофестивале в Сочи Бренд-шефы Денис Новиков из Калининграда, Оксана Нагорская из Сочи и Андрей Вальков из Москвы во 2-м акте гастрофестиваля по-новому соединили в блюдах фестиваля кухни двух морей - Балтики и Черноморья, в этот раз на гала-ужине в Сочи, передает корреспондент РИА Новости. 2025-07-20T11:18 true PT0M12S

Морские завтраки на гастрофестивале в Сочи Бренд-шефы ресторанов севера и юга России представили морские завтраки в Сочи 2025-07-20T11:18 true PT1M50S

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россия, сочи, черное море, калининград