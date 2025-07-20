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Уничтожен еще один вражеский беспилотник, летевший на Москву
Уничтожен еще один вражеский беспилотник, летевший на Москву - РИА Новости, 20.07.2025
Уничтожен еще один вражеский беспилотник, летевший на Москву
Уничтожен ещё один вражеский БПЛА, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T10:07:00+03:00
2025-07-20T10:07:00+03:00
2025-07-20T10:09:00+03:00
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Уничтожен ещё один вражеский БПЛА, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Уничтожен ещё один вражеский БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в своем Telegram-канале.
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москва, безопасность, сергей собянин
Москва, Безопасность, Сергей Собянин
Уничтожен еще один вражеский беспилотник, летевший на Москву
Собянин: уничтожен еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву