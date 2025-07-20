https://ria.ru/20250720/sobyanin-2030242700.html

Уничтожен еще один вражеский беспилотник, летевший на Москву

Уничтожен еще один вражеский беспилотник, летевший на Москву - РИА Новости, 20.07.2025

Уничтожен еще один вражеский беспилотник, летевший на Москву

Уничтожен ещё один вражеский БПЛА, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T10:07:00+03:00

2025-07-20T10:07:00+03:00

2025-07-20T10:09:00+03:00

москва

безопасность

сергей собянин

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Уничтожен ещё один вражеский БПЛА, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Уничтожен ещё один вражеский БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250506/germanija-2015199918.html

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2025

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москва, безопасность, сергей собянин