https://ria.ru/20250720/sobyanin-2030242309.html
ПВО сбила три беспилотника, летевших на Москву
ПВО сбила три беспилотника, летевших на Москву - РИА Новости, 20.07.2025
ПВО сбила три беспилотника, летевших на Москву
ПВО уничтожила три беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T10:01:00+03:00
2025-07-20T10:01:00+03:00
2025-07-20T10:02:00+03:00
москва
сергей собянин
безопасность
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. ПВО уничтожила три беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин."ПВО Минобороны уничтожено три беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250720/bespilotniki-2030229601.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, сергей собянин, безопасность
Москва, Сергей Собянин, Безопасность
ПВО сбила три беспилотника, летевших на Москву
Собянин сообщил о трех сбитых беспилотниках, летевших на Москву