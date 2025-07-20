https://ria.ru/20250720/sobyanin-2030242309.html

ПВО сбила три беспилотника, летевших на Москву

ПВО сбила три беспилотника, летевших на Москву - РИА Новости, 20.07.2025

ПВО сбила три беспилотника, летевших на Москву

ПВО уничтожила три беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T10:01:00+03:00

2025-07-20T10:01:00+03:00

2025-07-20T10:02:00+03:00

москва

сергей собянин

безопасность

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. ПВО уничтожила три беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин."ПВО Минобороны уничтожено три беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250720/bespilotniki-2030229601.html

москва

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, сергей собянин, безопасность