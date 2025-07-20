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В Москве арестовали замглавы военно-строительного управления Сметанюка - РИА Новости, 20.07.2025
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13:47 20.07.2025 (обновлено: 13:48 20.07.2025)
https://ria.ru/20250720/smetanyuk-2030263376.html
В Москве арестовали замглавы военно-строительного управления Сметанюка
В Москве арестовали замглавы военно-строительного управления Сметанюка - РИА Новости, 20.07.2025
В Москве арестовали замглавы военно-строительного управления Сметанюка
Столичный суд арестовал заместителя директора ФГУП "ГВСУ №4" Ивана Сметанюка по статье о злоупотребление должностными полномочиями при выполнении... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T13:47:00+03:00
2025-07-20T13:48:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Столичный суд арестовал заместителя директора ФГУП "ГВСУ №4" Ивана Сметанюка по статье о злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.Ранее суд отклонил апелляционную жалобы защиты на арест Сметанюка и оставил его в СИЗО. Меру пресечения ему, согласно документам, избрали в апреле."Занимая длительное время должность заместителя директора ФГУП "ГВСУ №4", то есть, являясь высокопоставленным должностным лицом в военно-строительной отрасли, где обладает обширным кругом знакомств, в том числе, в органах государственной власти, Министерства обороны РФ, может оказать воздействие на участников уголовного производства",- сказано в документах.Сметанюку предъявлено обвинение по пункту "б" части 2 статьи 285.4 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, повлекшее тяжкие последствия).Отмечается, что с его делом в одно производство соединены дела в отношении ещё трех лиц.Суть уголовного дела в отношении Сметанюка в документах не уточняется.
https://ria.ru/20250704/sud-2027091276.html
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7 495 645-6601
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве арестовали замглавы военно-строительного управления Сметанюка

В Москве арестован замглавы четвертого военно-строительного управления Сметанюк

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Столичный суд арестовал заместителя директора ФГУП "ГВСУ №4" Ивана Сметанюка по статье о злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Ранее суд отклонил апелляционную жалобы защиты на арест Сметанюка и оставил его в СИЗО. Меру пресечения ему, согласно документам, избрали в апреле.
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"Занимая длительное время должность заместителя директора ФГУП "ГВСУ №4", то есть, являясь высокопоставленным должностным лицом в военно-строительной отрасли, где обладает обширным кругом знакомств, в том числе, в органах государственной власти, Министерства обороны РФ, может оказать воздействие на участников уголовного производства",- сказано в документах.
Сметанюку предъявлено обвинение по пункту "б" части 2 статьи 285.4 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, повлекшее тяжкие последствия).
Отмечается, что с его делом в одно производство соединены дела в отношении ещё трех лиц.
Суть уголовного дела в отношении Сметанюка в документах не уточняется.
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