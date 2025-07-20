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СК возбудил новое дело против экс-замминистра обороны Попова - РИА Новости, 20.07.2025
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16:59 20.07.2025
https://ria.ru/20250720/sk-2030283313.html
СК возбудил новое дело против экс-замминистра обороны Попова
СК возбудил новое дело против экс-замминистра обороны Попова - РИА Новости, 20.07.2025
СК возбудил новое дело против экс-замминистра обороны Попова
Следственный комитет возбудил новое уголовное дело по двум эпизодам получения взяток в отношении бывшего заместителя министра обороны РФ Павла Попова, сообщил... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T16:59:00+03:00
2025-07-20T16:59:00+03:00
происшествия
россия
павел попов (генерал)
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Следственный комитет возбудил новое уголовное дело по двум эпизодам получения взяток в отношении бывшего заместителя министра обороны РФ Павла Попова, сообщил РИА Новости адвокат Денис Сагач. "Нас уведомляли о возбуждении дела по данному факту, но обвинение Попову пока что не предъявили", - сказал адвокат. В настоящее время Попов находится в одной из столичных больниц в тяжелом состоянии. Сагач уточнил, что Попова подозревают по двум эпизодам: первый связан с предоставлением квартиры для проживания рядом со зданием главка министерства. Так, квартира якобы была выделена бывшему замминистра для безвозмездного проживания представителем подрядной организации, которая производила ремонтные работы в здании военного ведомства. Второй эпизод - с использованием автомобиля Lexus, который Попову предоставил тот же подрядчик. Как сообщал "Коммерсантъ", общую сумму полученной им незаконной выгоды следствие оценивает почти в 34 миллиона рублей. Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила о том, что Попову добавили обвинения в служебном подлоге, превышении должностных полномочий и незаконном обороте оружия. Ранее Попову вменялось мошенничество в особо крупном размере.
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происшествия, россия, павел попов (генерал), светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Павел Попов (генерал), Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил новое дело против экс-замминистра обороны Попова

СК возбудил новое уголовное дело против экс-замминистра обороны Попова

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПавел Попов в суде
Павел Попов в суде - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Павел Попов в суде. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Следственный комитет возбудил новое уголовное дело по двум эпизодам получения взяток в отношении бывшего заместителя министра обороны РФ Павла Попова, сообщил РИА Новости адвокат Денис Сагач.
"Нас уведомляли о возбуждении дела по данному факту, но обвинение Попову пока что не предъявили", - сказал адвокат.
В настоящее время Попов находится в одной из столичных больниц в тяжелом состоянии.
Сагач уточнил, что Попова подозревают по двум эпизодам: первый связан с предоставлением квартиры для проживания рядом со зданием главка министерства. Так, квартира якобы была выделена бывшему замминистра для безвозмездного проживания представителем подрядной организации, которая производила ремонтные работы в здании военного ведомства.
Второй эпизод - с использованием автомобиля Lexus, который Попову предоставил тот же подрядчик.
Как сообщал "Коммерсантъ", общую сумму полученной им незаконной выгоды следствие оценивает почти в 34 миллиона рублей.
Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила о том, что Попову добавили обвинения в служебном подлоге, превышении должностных полномочий и незаконном обороте оружия. Ранее Попову вменялось мошенничество в особо крупном размере.
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ПроисшествияРоссияПавел Попов (генерал)Светлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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