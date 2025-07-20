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В Сувейде прекратились столкновения между друзами и бедуинами - РИА Новости, 20.07.2025
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00:03 20.07.2025 (обновлено: 00:15 20.07.2025)
https://ria.ru/20250720/siriya-2030213037.html
В Сувейде прекратились столкновения между друзами и бедуинами
В Сувейде прекратились столкновения между друзами и бедуинами - РИА Новости, 20.07.2025
В Сувейде прекратились столкновения между друзами и бедуинами
Столкновения между отрядами друзов и бедуинскими племенами прекратились в городе Сувейда на юге Сирии, сообщил представитель МВД Сирии Нур эд-Дин аль-Баба. РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T00:03:00+03:00
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сирия
в мире
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израиль
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ДОХА, 20 июл - РИА Новости. Столкновения между отрядами друзов и бедуинскими племенами прекратились в городе Сувейда на юге Сирии, сообщил представитель МВД Сирии Нур эд-Дин аль-Баба."После интенсивных усилий МВД по выполнению соглашения о прекращении огня и развертывания его сил в северных и западных районах провинции Сувейда боевики племен полностью покинули город Сувейда, и столкновения в городских районах прекратились", - говорится в его сообщении, которое цитирует сирийский телеканал Syria TV.Тринадцатого июля стало известно о нападении вооруженных формирований на ряд друзских поселений в провинции Сувейда, в результате чего была перекрыта трасса, связывающая провинцию с Дамаском. Для защиты мирного населения в бой с бедуинскими племенами вступили друзские отряды самообороны. По данным министерства обороны Сирии, в ходе боестолкновений были убиты более 30 человек и более 100 получили ранения, также было объявлено о гибели 20 бойцов сил переходного сирийского правительства. Однако правозащитники из неправительственной Сирийской обсерватории по правам человека сообщают о гибели с прошлых выходных в Сувейде 940 человек, в том числе 262 гражданских лиц из друзской общины.В субботу президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа объявил о всеобъемлющем прекращении огня на юге страны и призвал все стороны соблюдать его.В минувшую среду израильские ВВС нанесли удары по генеральному штабу и президентскому дворцу в Дамаске с целью защиты друзской общины, несмотря на заявление властей Сирии о предупреждении Израиля о вводе войск в Сувейду, чтобы положить конец межклановым вооруженным столкновениям. В свою очередь, источник в силах безопасности Сирии сообщил телеканалу "Аль-Джазира", что все незаконно действующие группировки покинули город Сувейда.
https://ria.ru/20250719/izrail-2030205238.html
https://ria.ru/prazdniki/suveyda-2030119153.html
сирия
дамаск (город)
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сирия, в мире, дамаск (город), израиль, ахмед аш-шараа
Сирия, В мире, Дамаск (город), Израиль, Ахмед аш-Шараа
В Сувейде прекратились столкновения между друзами и бедуинами

МВД Сирии: в Сувейде прекратились столкновения между друзами и бедуинами

© AP Photo / Ghaith AlsayedБедуинские солдаты во время столкновения с ополченцами-друзами на юге Сирии
Бедуинские солдаты во время столкновения с ополченцами-друзами на юге Сирии - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Бедуинские солдаты во время столкновения с ополченцами-друзами на юге Сирии. Архивное фото
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ДОХА, 20 июл - РИА Новости. Столкновения между отрядами друзов и бедуинскими племенами прекратились в городе Сувейда на юге Сирии, сообщил представитель МВД Сирии Нур эд-Дин аль-Баба.
"После интенсивных усилий МВД по выполнению соглашения о прекращении огня и развертывания его сил в северных и западных районах провинции Сувейда боевики племен полностью покинули город Сувейда, и столкновения в городских районах прекратились", - говорится в его сообщении, которое цитирует сирийский телеканал Syria TV.
Дым в городе Сувейда на юге Сирии - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
Лидер друзской общины Израиля призвал сохранить перемирие в Сувейде
Вчера, 22:11
Тринадцатого июля стало известно о нападении вооруженных формирований на ряд друзских поселений в провинции Сувейда, в результате чего была перекрыта трасса, связывающая провинцию с Дамаском. Для защиты мирного населения в бой с бедуинскими племенами вступили друзские отряды самообороны. По данным министерства обороны Сирии, в ходе боестолкновений были убиты более 30 человек и более 100 получили ранения, также было объявлено о гибели 20 бойцов сил переходного сирийского правительства. Однако правозащитники из неправительственной Сирийской обсерватории по правам человека сообщают о гибели с прошлых выходных в Сувейде 940 человек, в том числе 262 гражданских лиц из друзской общины.
В субботу президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа объявил о всеобъемлющем прекращении огня на юге страны и призвал все стороны соблюдать его.
В минувшую среду израильские ВВС нанесли удары по генеральному штабу и президентскому дворцу в Дамаске с целью защиты друзской общины, несмотря на заявление властей Сирии о предупреждении Израиля о вводе войск в Сувейду, чтобы положить конец межклановым вооруженным столкновениям. В свою очередь, источник в силах безопасности Сирии сообщил телеканалу "Аль-Джазира", что все незаконно действующие группировки покинули город Сувейда.
Сирийские военные - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
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Вчера, 10:18
 
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