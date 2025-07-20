В Сувейде прекратились столкновения между друзами и бедуинами
МВД Сирии: в Сувейде прекратились столкновения между друзами и бедуинами
© AP Photo / Ghaith AlsayedБедуинские солдаты во время столкновения с ополченцами-друзами на юге Сирии
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Бедуинские солдаты во время столкновения с ополченцами-друзами на юге Сирии. Архивное фото
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ДОХА, 20 июл - РИА Новости. Столкновения между отрядами друзов и бедуинскими племенами прекратились в городе Сувейда на юге Сирии, сообщил представитель МВД Сирии Нур эд-Дин аль-Баба.
"После интенсивных усилий МВД по выполнению соглашения о прекращении огня и развертывания его сил в северных и западных районах провинции Сувейда боевики племен полностью покинули город Сувейда, и столкновения в городских районах прекратились", - говорится в его сообщении, которое цитирует сирийский телеканал Syria TV.
Тринадцатого июля стало известно о нападении вооруженных формирований на ряд друзских поселений в провинции Сувейда, в результате чего была перекрыта трасса, связывающая провинцию с Дамаском. Для защиты мирного населения в бой с бедуинскими племенами вступили друзские отряды самообороны. По данным министерства обороны Сирии, в ходе боестолкновений были убиты более 30 человек и более 100 получили ранения, также было объявлено о гибели 20 бойцов сил переходного сирийского правительства. Однако правозащитники из неправительственной Сирийской обсерватории по правам человека сообщают о гибели с прошлых выходных в Сувейде 940 человек, в том числе 262 гражданских лиц из друзской общины.
В субботу президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа объявил о всеобъемлющем прекращении огня на юге страны и призвал все стороны соблюдать его.
В минувшую среду израильские ВВС нанесли удары по генеральному штабу и президентскому дворцу в Дамаске с целью защиты друзской общины, несмотря на заявление властей Сирии о предупреждении Израиля о вводе войск в Сувейду, чтобы положить конец межклановым вооруженным столкновениям. В свою очередь, источник в силах безопасности Сирии сообщил телеканалу "Аль-Джазира", что все незаконно действующие группировки покинули город Сувейда.