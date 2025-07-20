https://ria.ru/20250720/shaman-2030260640.html

Shaman выпустил клип на песню "Прямо по сердцу"

Shaman выпустил клип на песню "Прямо по сердцу" - РИА Новости, 20.07.2025

Shaman выпустил клип на песню "Прямо по сердцу"

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) выпустил клип на песню "Прямо по сердцу" в воскресенье, с которой он представит Россию на международном... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T13:20:00+03:00

2025-07-20T13:20:00+03:00

2025-07-20T13:36:00+03:00

россия

москва

московская область (подмосковье)

shaman (ярослав дронов)

владимир путин

игорь матвиенко

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) выпустил клип на песню "Прямо по сердцу" в воскресенье, с которой он представит Россию на международном музыкальном конкурсе "Интервидение". "Родные, время пришло! Рад представить клип на песню "Прямо по сердцу". Он получился космически красивым и по-земному искренним и тёплым. Наверное, такой и должна быть настоящая любовь: безграничной и человечной", - написал певец в своем Telegram-канале. Shaman поблагодарил режиссёра клипа Эльвина Фомина и всю команду конкурса "Интервидение". "По сути, мы сейчас задаём стандарты нового музыкального состязания - от того, как мы его проведём первый раз, будет зависеть, каким конкурс станет в будущем. Мы все стоим у истоков большого события, которое должно связать культуры разных стран и стать доброй традицией", - добавил артист. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на "Live Арене" в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".

https://ria.ru/20250714/intervidenie-2028562564.html

https://ria.ru/20250719/intervidenie-2030192764.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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россия, москва, московская область (подмосковье), shaman (ярослав дронов) , владимир путин, игорь матвиенко