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Shaman выпустил клип на песню "Прямо по сердцу" - РИА Новости, 20.07.2025
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13:20 20.07.2025 (обновлено: 13:36 20.07.2025)
https://ria.ru/20250720/shaman-2030260640.html
Shaman выпустил клип на песню "Прямо по сердцу"
Shaman выпустил клип на песню "Прямо по сердцу" - РИА Новости, 20.07.2025
Shaman выпустил клип на песню "Прямо по сердцу"
Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) выпустил клип на песню "Прямо по сердцу" в воскресенье, с которой он представит Россию на международном... РИА Новости, 20.07.2025
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россия
москва
московская область (подмосковье)
shaman (ярослав дронов)
владимир путин
игорь матвиенко
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) выпустил клип на песню "Прямо по сердцу" в воскресенье, с которой он представит Россию на международном музыкальном конкурсе "Интервидение". "Родные, время пришло! Рад представить клип на песню "Прямо по сердцу". Он получился космически красивым и по-земному искренним и тёплым. Наверное, такой и должна быть настоящая любовь: безграничной и человечной", - написал певец в своем Telegram-канале. Shaman поблагодарил режиссёра клипа Эльвина Фомина и всю команду конкурса "Интервидение". "По сути, мы сейчас задаём стандарты нового музыкального состязания - от того, как мы его проведём первый раз, будет зависеть, каким конкурс станет в будущем. Мы все стоим у истоков большого события, которое должно связать культуры разных стран и стать доброй традицией", - добавил артист. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на "Live Арене" в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
https://ria.ru/20250714/intervidenie-2028562564.html
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россия, москва, московская область (подмосковье), shaman (ярослав дронов) , владимир путин, игорь матвиенко
Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), SHAMAN (Ярослав Дронов) , Владимир Путин, Игорь Матвиенко
Shaman выпустил клип на песню "Прямо по сердцу"

Заслуженный артист России Shaman выпустил клип на песню "Прямо по сердцу"

© SHAMANShaman - "Прямо по сердцу". Кадр видео
Shaman - Прямо по сердцу. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© SHAMAN
Shaman - "Прямо по сердцу". Кадр видео
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) выпустил клип на песню "Прямо по сердцу" в воскресенье, с которой он представит Россию на международном музыкальном конкурсе "Интервидение".
"Родные, время пришло! Рад представить клип на песню "Прямо по сердцу". Он получился космически красивым и по-земному искренним и тёплым. Наверное, такой и должна быть настоящая любовь: безграничной и человечной", - написал певец в своем Telegram-канале.
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Shaman поблагодарил режиссёра клипа Эльвина Фомина и всю команду конкурса "Интервидение".
"По сути, мы сейчас задаём стандарты нового музыкального состязания - от того, как мы его проведём первый раз, будет зависеть, каким конкурс станет в будущем. Мы все стоим у истоков большого события, которое должно связать культуры разных стран и стать доброй традицией", - добавил артист.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на "Live Арене" в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
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