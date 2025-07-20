https://ria.ru/20250720/rumyniya-2030239988.html
Посол в Румынии рассказал о последствиях милитаризации страны
Посол в Румынии рассказал о последствиях милитаризации страны - РИА Новости, 20.07.2025
Посол в Румынии рассказал о последствиях милитаризации страны
Наращивание военных расходов Румынией приведет к долговому рабству будущих поколений граждан страны, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Бухаресте Владимир РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T09:36:00+03:00
2025-07-20T09:36:00+03:00
2025-07-20T09:47:00+03:00
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МОСКВА, 20 июля – РИА Новости. Наращивание военных расходов Румынией приведет к долговому рабству будущих поколений граждан страны, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Бухаресте Владимир Липаев."Рассчитывая покрыть эти дополнительные траты за счет внешних заимствований, власти загоняют в долговое рабство будущие поколения румын", - сказал Липаев.Он отметил, что Румыния планирует увеличить военные расходы до 5% ВВП к 2035 году, несмотря на бюджетный дефицит и меры жесткой экономии, включающие повышение налогов и сокращение социальных льгот.Ранее министр финансов Румынии Александру Назаре заявил, что государственный долг страны неуклонно рос последние пять лет, по прогнозам, к концу 2025 года он достигнет 60% ВВП, страна в большей зоне риска, чем ранее.
https://ria.ru/20250720/rumyniya-2030237204.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, румыния, россия, бухарест
В мире, Румыния, Россия, Бухарест
Посол в Румынии рассказал о последствиях милитаризации страны
Посол Липаев: Румыния милитаризацией загоняет население в долговое рабство