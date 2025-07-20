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Посол в Румынии рассказал о последствиях милитаризации страны - РИА Новости, 20.07.2025
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09:36 20.07.2025 (обновлено: 09:47 20.07.2025)
https://ria.ru/20250720/rumyniya-2030239988.html
Посол в Румынии рассказал о последствиях милитаризации страны
Посол в Румынии рассказал о последствиях милитаризации страны - РИА Новости, 20.07.2025
Посол в Румынии рассказал о последствиях милитаризации страны
Наращивание военных расходов Румынией приведет к долговому рабству будущих поколений граждан страны, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Бухаресте Владимир РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T09:36:00+03:00
2025-07-20T09:47:00+03:00
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МОСКВА, 20 июля – РИА Новости. Наращивание военных расходов Румынией приведет к долговому рабству будущих поколений граждан страны, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Бухаресте Владимир Липаев."Рассчитывая покрыть эти дополнительные траты за счет внешних заимствований, власти загоняют в долговое рабство будущие поколения румын", - сказал Липаев.Он отметил, что Румыния планирует увеличить военные расходы до 5% ВВП к 2035 году, несмотря на бюджетный дефицит и меры жесткой экономии, включающие повышение налогов и сокращение социальных льгот.Ранее министр финансов Румынии Александру Назаре заявил, что государственный долг страны неуклонно рос последние пять лет, по прогнозам, к концу 2025 года он достигнет 60% ВВП, страна в большей зоне риска, чем ранее.
https://ria.ru/20250720/rumyniya-2030237204.html
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в мире, румыния, россия, бухарест
В мире, Румыния, Россия, Бухарест
Посол в Румынии рассказал о последствиях милитаризации страны

Посол Липаев: Румыния милитаризацией загоняет население в долговое рабство

© AP Photo / Vadim GhirdaЖенщина с флагом Румынии
Женщина с флагом Румынии - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Женщина с флагом Румынии. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июля – РИА Новости. Наращивание военных расходов Румынией приведет к долговому рабству будущих поколений граждан страны, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Бухаресте Владимир Липаев.
«
"Рассчитывая покрыть эти дополнительные траты за счет внешних заимствований, власти загоняют в долговое рабство будущие поколения румын", - сказал Липаев.
Он отметил, что Румыния планирует увеличить военные расходы до 5% ВВП к 2035 году, несмотря на бюджетный дефицит и меры жесткой экономии, включающие повышение налогов и сокращение социальных льгот.
Ранее министр финансов Румынии Александру Назаре заявил, что государственный долг страны неуклонно рос последние пять лет, по прогнозам, к концу 2025 года он достигнет 60% ВВП, страна в большей зоне риска, чем ранее.
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