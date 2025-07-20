https://ria.ru/20250720/rumyniya-2030239988.html

Посол в Румынии рассказал о последствиях милитаризации страны

Посол в Румынии рассказал о последствиях милитаризации страны - РИА Новости, 20.07.2025

Посол в Румынии рассказал о последствиях милитаризации страны

Наращивание военных расходов Румынией приведет к долговому рабству будущих поколений граждан страны, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Бухаресте Владимир РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T09:36:00+03:00

2025-07-20T09:36:00+03:00

2025-07-20T09:47:00+03:00

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МОСКВА, 20 июля – РИА Новости. Наращивание военных расходов Румынией приведет к долговому рабству будущих поколений граждан страны, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Бухаресте Владимир Липаев."Рассчитывая покрыть эти дополнительные траты за счет внешних заимствований, власти загоняют в долговое рабство будущие поколения румын", - сказал Липаев.Он отметил, что Румыния планирует увеличить военные расходы до 5% ВВП к 2035 году, несмотря на бюджетный дефицит и меры жесткой экономии, включающие повышение налогов и сокращение социальных льгот.Ранее министр финансов Румынии Александру Назаре заявил, что государственный долг страны неуклонно рос последние пять лет, по прогнозам, к концу 2025 года он достигнет 60% ВВП, страна в большей зоне риска, чем ранее.

https://ria.ru/20250720/rumyniya-2030237204.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

в мире, румыния, россия, бухарест