https://ria.ru/20250720/rumyniya-2030237204.html

Диалог с Румынией заморожен, рассказал российский посол

Диалог с Румынией заморожен, рассказал российский посол - РИА Новости, 20.07.2025

Диалог с Румынией заморожен, рассказал российский посол

Политический диалог между Россией и Румынией заморожен, а двустороннее сотрудничество приостановлено практически во всех сферах, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T09:03:00+03:00

2025-07-20T09:03:00+03:00

2025-07-20T09:09:00+03:00

румыния

россия

в мире

украина

сергей лавров

нато

вооруженные силы украины

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731823891_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_12ae9c6e4fa929a42a754f691ae9b3c8.jpg

МОСКВА, 20 июля – РИА Новости. Политический диалог между Россией и Румынией заморожен, а двустороннее сотрудничество приостановлено практически во всех сферах, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Бухаресте Владимир Липаев."После начала СВО отношения между Россией и Румынией, действительно, заметно ухудшились. Причина – в позиции румынской стороны, которая проявляет тотальную солидарность с направленной на эскалацию международной напряженности политикой Евросоюза и НАТО", – сказал Липаев.По его словам, Румыния продолжает активно поддерживать Киев, участвуя в поставках оружия, обучении военных ВСУ и оказывая финансовую помощь, что негативно сказывается на ее собственной экономике."Политический диалог между нашими странами заморожен, двустороннее сотрудничество приостановлено практически во всех областях, сохраняются лишь рабочие контакты по дипломатической линии. Тем не менее, надежда на возобновление полноценных, взаимоуважительных и прагматичных отношений остается, но все зависит от способности Бухареста отойти от своего нынешнего антироссийского курса", - отметил Липаев.Ранее Бухарест неоднократно заявлял о поддержке Украины, в том числе в рамках санкционной политики ЕС. Румыния также принимала участие в поставках вооружений Киеву и размещала на своей территории дополнительные силы НАТО.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250720/rumyniya-2030235997.html

https://ria.ru/20250720/rumyniya-2030231675.html

румыния

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

румыния, россия, в мире, украина, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины, евросоюз