https://ria.ru/20250720/rumyniya-2030237204.html
Диалог с Румынией заморожен, рассказал российский посол
Диалог с Румынией заморожен, рассказал российский посол - РИА Новости, 20.07.2025
Диалог с Румынией заморожен, рассказал российский посол
Политический диалог между Россией и Румынией заморожен, а двустороннее сотрудничество приостановлено практически во всех сферах, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T09:03:00+03:00
2025-07-20T09:03:00+03:00
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МОСКВА, 20 июля – РИА Новости. Политический диалог между Россией и Румынией заморожен, а двустороннее сотрудничество приостановлено практически во всех сферах, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Бухаресте Владимир Липаев."После начала СВО отношения между Россией и Румынией, действительно, заметно ухудшились. Причина – в позиции румынской стороны, которая проявляет тотальную солидарность с направленной на эскалацию международной напряженности политикой Евросоюза и НАТО", – сказал Липаев.По его словам, Румыния продолжает активно поддерживать Киев, участвуя в поставках оружия, обучении военных ВСУ и оказывая финансовую помощь, что негативно сказывается на ее собственной экономике."Политический диалог между нашими странами заморожен, двустороннее сотрудничество приостановлено практически во всех областях, сохраняются лишь рабочие контакты по дипломатической линии. Тем не менее, надежда на возобновление полноценных, взаимоуважительных и прагматичных отношений остается, но все зависит от способности Бухареста отойти от своего нынешнего антироссийского курса", - отметил Липаев.Ранее Бухарест неоднократно заявлял о поддержке Украины, в том числе в рамках санкционной политики ЕС. Румыния также принимала участие в поставках вооружений Киеву и размещала на своей территории дополнительные силы НАТО.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250720/rumyniya-2030235997.html
https://ria.ru/20250720/rumyniya-2030231675.html
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румыния, россия, в мире, украина, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины, евросоюз
Румыния, Россия, В мире, Украина, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины, Евросоюз
Диалог с Румынией заморожен, рассказал российский посол
Диалог РФ и Румынии заморожен, сотрудничество на паузе почти во всех областях