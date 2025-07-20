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Посол в Румынии рассказал о тратах страны на помощь Украине
Посол в Румынии рассказал о тратах страны на помощь Украине - РИА Новости, 20.07.2025
Посол в Румынии рассказал о тратах страны на помощь Украине
Суммы, потраченные Румынией на помощь Киеву, значительно превышают миллиард долларов и продолжают увеличиваться, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T08:42:00+03:00
2025-07-20T08:42:00+03:00
2025-07-20T08:47:00+03:00
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Суммы, потраченные Румынией на помощь Киеву, значительно превышают миллиард долларов и продолжают увеличиваться, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Бухаресте Владимир Липаев."О суммах, выделяемых в "помощь" Киеву, здесь стараются не говорить. Но с учетом переданной системы "Patriot" они намного превышают 1 млрд долларов США и продолжают расти", - сказал Липаев.Он отметил, что Румыния продолжает активно участвовать в подготовке украинских военных, включая пилотов F-16, а также в ремонте военной техники. По словам дипломата, это ведет к затягиванию конфликта.После прихода к власти нового руководства в мае 2024 года Румыния не изменила свой курс поддержки Украины. Бухарест передал Киеву зенитные ракетные комплексы Patriot и продолжает участвовать в обучении украинских военных.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, румыния, украина, киев
В мире, Румыния, Украина, Киев
Посол в Румынии рассказал о тратах страны на помощь Украине
Посол Липаев: Румыния потратила уже более миллиарда долларов на помощь Украине