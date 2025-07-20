https://ria.ru/20250720/rumyniya-2030231675.html
Румыния обвинила высланных российских дипломатов в поддержке захвата власти
Румыния обвинила высланных российских дипломатов в поддержке захвата власти - РИА Новости, 20.07.2025
Румыния обвинила высланных российских дипломатов в поддержке захвата власти
Румынские власти приписали российским дипломатам поддержку мифической "группировки Влада Цепеша", планировавшей захват власти, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T08:04:00+03:00
2025-07-20T08:04:00+03:00
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Румынские власти приписали российским дипломатам поддержку мифической "группировки Влада Цепеша", планировавшей захват власти, заявил в интервью РИА Новости посол России в Румынии Владимир Липаев."Весной этого года румынская сторона именно под предлогом 'вмешательства в румынские выборы' объявила персонами нон грата двух наших военных дипломатов. Обвинением вмешательства решили не ограничиться и приписали им для убедительности поддержку некоей группировки имени 'Влада Цепеша'", - сказал Липаев.По его словам, эти обвинения абсолютно абсурдны и необъяснимы с точки зрения здравого смысла. Дипломат напомнил, что в качестве предполагаемого "военного диктатора" фигурировал 102-летний ветеран Второй мировой войны.Ранее Бухарест неоднократно обвинял Москву во вмешательстве во внутренние дела. РФ не раз отвергала подобные голословные обвинения западных стран.В ноябре 2024 года в Румынии были отменены президентские выборы после первого тура, когда лидировал оппозиционный кандидат. Власти объяснили это необходимостью "защиты демократии" от внешнего влияния.
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в мире, румыния, бухарест, россия
В мире, Румыния, Бухарест, Россия
Румыния обвинила высланных российских дипломатов в поддержке захвата власти
Бухарест приписал высланным российским дипломатам поддержку захвата власти