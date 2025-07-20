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Посол России заявил, что милитаризация Румынии несет для нее риски - РИА Новости, 20.07.2025
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07:53 20.07.2025
https://ria.ru/20250720/rumyniya-2030231329.html
Посол России заявил, что милитаризация Румынии несет для нее риски
Посол России заявил, что милитаризация Румынии несет для нее риски - РИА Новости, 20.07.2025
Посол России заявил, что милитаризация Румынии несет для нее риски
Политика милитаризации Румынии в рамках НАТО создает угрозы не только для России, но и для самой Румынии, заявил в интервью РИА Новости посол РФ Владимир... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T07:53:00+03:00
2025-07-20T07:53:00+03:00
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Политика милитаризации Румынии в рамках НАТО создает угрозы не только для России, но и для самой Румынии, заявил в интервью РИА Новости посол РФ Владимир Липаев. "Именно членство в НАТО и участие в авантюрных планах этого блока представляет сегодня главную угрозу для безопасности Румынии", - сказал Липаев. Он отметил, что правящие круги страны не информируют население о реальных рисках такой политики, убаюкивая его обещаниями "натовского зонтика". Румыния стала членом НАТО в 2004 году. В последние годы на территории страны значительно увеличилось присутствие войск Альянса.
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в мире, румыния, россия, нато
В мире, Румыния, Россия, НАТО
Посол России заявил, что милитаризация Румынии несет для нее риски

Посол Липаев: милитаризация Румынии в рамках НАТО несет риски для нее самой

© Flickr / miss_unafraidФлаг Румынии
Флаг Румынии - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© Flickr / miss_unafraid
Флаг Румынии. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Политика милитаризации Румынии в рамках НАТО создает угрозы не только для России, но и для самой Румынии, заявил в интервью РИА Новости посол РФ Владимир Липаев.
"Именно членство в НАТО и участие в авантюрных планах этого блока представляет сегодня главную угрозу для безопасности Румынии", - сказал Липаев.
Он отметил, что правящие круги страны не информируют население о реальных рисках такой политики, убаюкивая его обещаниями "натовского зонтика".
Румыния стала членом НАТО в 2004 году. В последние годы на территории страны значительно увеличилось присутствие войск Альянса.
Бухарест - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
Посол назвал Румынию плацдармом для вмешательства в конфликт на Украине
Вчера, 07:34
 
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