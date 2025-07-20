https://ria.ru/20250720/rumyniya-2030231329.html

Посол России заявил, что милитаризация Румынии несет для нее риски

Посол России заявил, что милитаризация Румынии несет для нее риски - РИА Новости, 20.07.2025

Посол России заявил, что милитаризация Румынии несет для нее риски

Политика милитаризации Румынии в рамках НАТО создает угрозы не только для России, но и для самой Румынии, заявил в интервью РИА Новости посол РФ Владимир... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T07:53:00+03:00

2025-07-20T07:53:00+03:00

2025-07-20T07:53:00+03:00

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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Политика милитаризации Румынии в рамках НАТО создает угрозы не только для России, но и для самой Румынии, заявил в интервью РИА Новости посол РФ Владимир Липаев. "Именно членство в НАТО и участие в авантюрных планах этого блока представляет сегодня главную угрозу для безопасности Румынии", - сказал Липаев. Он отметил, что правящие круги страны не информируют население о реальных рисках такой политики, убаюкивая его обещаниями "натовского зонтика". Румыния стала членом НАТО в 2004 году. В последние годы на территории страны значительно увеличилось присутствие войск Альянса.

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в мире, румыния, россия, нато