https://ria.ru/20250720/rubio-2030312286.html

Рубио стал для Трампа мастером на все руки, пишет CNN

Рубио стал для Трампа мастером на все руки, пишет CNN - РИА Новости, 20.07.2025

Рубио стал для Трампа мастером на все руки, пишет CNN

Государственный секретарь США Марко Рубио стал "мастером на все руки" для президента страны Дональда Трампа, а внешняя политика действующей администрации все... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T22:08:00+03:00

2025-07-20T22:08:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. Государственный секретарь США Марко Рубио стал "мастером на все руки" для президента страны Дональда Трампа, а внешняя политика действующей администрации все больше соответствует тем взглядам, которых глава госдепа придерживался в период работы в кресле сенатора, сообщает телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников. "Он фактически стал для Трампа мастером на все руки на различных направлениях внешней политики", - говорится в публикации на сайте телеканала. По словам собеседников издания, включая действующих и бывших чиновников, авторитет главы госдепа в администрации значительно вырос с момента начала его работы, а текущая внешняя политика США все больше отражает позиции, которые занимал сам Рубио. В частности, источники телеканала указывают на смену риторики Трампа по военной помощи Украине. "Вместо того, чтобы уйти от Украины, как многие ожидали, Трамп вовлекся заново... Это демонстрирует умелый подход Рубио к влиянию на внешнюю политику внутри администрации", - указывает CNN. По словам одного из высокопоставленных чиновников Белого дома, знакомого с ходом встречи Рубио с главой МИД РФ Сергеем Лавровым ранее в Малайзии, госсекретарь передал российскому министру позицию Трампа, согласно которой США "потратили значительное время и усилия" на прекращение конфликта на Украине, добившись "незначительного прогресса". Как утверждается, роль Рубио в аппарате национальной безопасности Трампа окончательно укрепилась за последние месяцы и теперь он проводит значительное время в своем офисе в Западном крыле Белого дома, хотя изначально занимал помещение в подвале президентской администрации. "Рубио хорош в том, чтобы предлагать варианты и инструменты, основанные на текущей ситуации… Он знает конечную цель Трампа, поддерживает ее и не пытается контролировать, как тот ее достигает. Проблема других высокопоставленных чиновников, работавших с Трампом в прошлом, заключалась в том, что они хотели, чтобы Трамп достиг другой конечной цели", - заявил один из собеседников. Госсекретарь также стал "близким союзником" для вице-президента США Джей Ди Вэнса и главы аппарата Белого дома Сюзан Уайлс, которых источники CNN называют "самыми влиятельным людьми" в администрации. "Президент мало кому доверяет в администрации так же, как Рубио. Наделяет Рубио полномочиями, которых он не предоставляет многим другим", - заключил представитель Белого дома в беседе с изданием.

https://ria.ru/20250719/gosdep-2030204275.html

https://ria.ru/20250717/tramp-2029682669.html

https://ria.ru/20250711/vooruzhenie-2028588882.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, марко рубио, сергей лавров