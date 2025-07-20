Рубио стал для Трампа мастером на все руки, пишет CNN
CNN: авторитет Рубио в администрации Трампа значительно вырос с начала работы
© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. Государственный секретарь США Марко Рубио стал "мастером на все руки" для президента страны Дональда Трампа, а внешняя политика действующей администрации все больше соответствует тем взглядам, которых глава госдепа придерживался в период работы в кресле сенатора, сообщает телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников.
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"Он фактически стал для Трампа мастером на все руки на различных направлениях внешней политики", - говорится в публикации на сайте телеканала.
В частности, источники телеканала указывают на смену риторики Трампа по военной помощи Украине.
"Вместо того, чтобы уйти от Украины, как многие ожидали, Трамп вовлекся заново... Это демонстрирует умелый подход Рубио к влиянию на внешнюю политику внутри администрации", - указывает CNN.
По словам одного из высокопоставленных чиновников Белого дома, знакомого с ходом встречи Рубио с главой МИД РФ Сергеем Лавровым ранее в Малайзии, госсекретарь передал российскому министру позицию Трампа, согласно которой США "потратили значительное время и усилия" на прекращение конфликта на Украине, добившись "незначительного прогресса".
Как утверждается, роль Рубио в аппарате национальной безопасности Трампа окончательно укрепилась за последние месяцы и теперь он проводит значительное время в своем офисе в Западном крыле Белого дома, хотя изначально занимал помещение в подвале президентской администрации.
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"Рубио хорош в том, чтобы предлагать варианты и инструменты, основанные на текущей ситуации… Он знает конечную цель Трампа, поддерживает ее и не пытается контролировать, как тот ее достигает. Проблема других высокопоставленных чиновников, работавших с Трампом в прошлом, заключалась в том, что они хотели, чтобы Трамп достиг другой конечной цели", - заявил один из собеседников.
Госсекретарь также стал "близким союзником" для вице-президента США Джей Ди Вэнса и главы аппарата Белого дома Сюзан Уайлс, которых источники CNN называют "самыми влиятельным людьми" в администрации.
"Президент мало кому доверяет в администрации так же, как Рубио. Наделяет Рубио полномочиями, которых он не предоставляет многим другим", - заключил представитель Белого дома в беседе с изданием.