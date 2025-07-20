https://ria.ru/20250720/rozysk-2030222986.html

Десять российских священнослужителей объявили в розыск на Украине

Десять российских священнослужителей объявили в розыск на Украине - РИА Новости, 20.07.2025

Десять российских священнослужителей объявили в розыск на Украине

Десять российских архиереев, среди которых митрополит, архиепископы и епископы Русской православной церкви, объявлены в розыск службой безопасности Украины... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T03:55:00+03:00

2025-07-20T03:55:00+03:00

2025-07-20T03:55:00+03:00

религия

украина

служба безопасности украины

украинская православная церковь

русская православная церковь

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Десять российских архиереев, среди которых митрополит, архиепископы и епископы Русской православной церкви, объявлены в розыск службой безопасности Украины (СБУ) весной 2025 года, свидетельствуют данные украинских органов власти, которые есть в распоряжении РИА Новости. Все они попали в базу СБУ 24 апреля 2025 года. Среди разыскиваемых числятся архиепископ Анадырский и Чукотский Ипатий (Голубев), архиепископ Петропавловский и Камчатский Феодор (Малаханов), епископ Северобайкальский и Сосново-Озерский Николай (Кривенко), епископ Каменский и Камышловский Мефодий (Кондратьев), епископ Кинешемский и Палехский Иларион (Кайгородцев), архиепископ Ровеньковский и Свердловский Аркадий (Таранов) - представитель канонической Украинской православной церкви, который в 2022 году обратился с просьбой принять епархию в РПЦ. В розыске СБУ также находятся митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл (Наконечный), епископ Североморский и Умбский Тарасий (Перов), митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий (Снигур), митрополит Оренбургский и Саракташский Петр (Мансуров).

https://ria.ru/20250719/sbu-2030097651.html

https://ria.ru/20250713/rozysk-2028836441.html

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украина, служба безопасности украины, украинская православная церковь, русская православная церковь