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Санкции ЕС угрожают энергобезопасности Индии, заявили в "Роснефти" - РИА Новости, 20.07.2025
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19:06 20.07.2025 (обновлено: 19:11 20.07.2025)
https://ria.ru/20250720/rosneft-2030295450.html
Санкции ЕС угрожают энергобезопасности Индии, заявили в "Роснефти"
Санкции ЕС угрожают энергобезопасности Индии, заявили в "Роснефти" - РИА Новости, 20.07.2025
Санкции ЕС угрожают энергобезопасности Индии, заявили в "Роснефти"
Введение санкций ЕС против индийского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) Nayara Energy прямо угрожает энергобезопасности Индии и негативно скажется на ее... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T19:06:00+03:00
2025-07-20T19:11:00+03:00
экономика
индия
евросоюз
роснефть
санкции
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Введение санкций ЕС против индийского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) Nayara Energy прямо угрожает энергобезопасности Индии и негативно скажется на ее экономике, "Роснефть" рассматривает эти санкции как часть деструктивной политики ЕС, направленной на дестабилизацию мировых энергорынков, заявила российская компания. &quot;Введение санкций против предприятия прямо угрожает энергетической безопасности Индии и негативно скажется на ее экономике&quot;, – говорится в сообщении.Подобные действия ЕС демонстрируют полное пренебрежение не только к международному праву, но и к суверенитету третьих стран, отметили в компании. "Роснефть" рассматривает эти санкции как часть деструктивной политики ЕС, направленной на дестабилизацию глобальных энергорынков. Ограничения в отношении Nayara Energy являются очередным примером применения Евросоюзом практики недобросовестной конкуренции", – также говорится в сообщении. Основание Евросоюза для введения санкций является полностью надуманным и ложным по содержанию, Nayara Energy – индийское юридическое лицо, экономическая деятельность которого направлена на развитие актива, подчеркнули в "Роснефти". Налогообложение предприятия осуществляется полностью в Индии. Акционеры Nayara Energy ни разу не получали дивиденды, а накопленная прибыль использовалась исключительно для развития нефтепереработки и нефтехимии, а также розничной сети компании в Индии, отметили в компании.
https://ria.ru/20250720/neft-2030294820.html
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экономика, индия, евросоюз, роснефть, санкции
Экономика, Индия, Евросоюз, Роснефть, Санкции
Санкции ЕС угрожают энергобезопасности Индии, заявили в "Роснефти"

Роснефть: санкции ЕС против НПЗ Nayara Energy угрожают энергобезопасности Индии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТабличка на здании компании "Роснефть"
Табличка на здании компании Роснефть - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Табличка на здании компании "Роснефть". Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Введение санкций ЕС против индийского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) Nayara Energy прямо угрожает энергобезопасности Индии и негативно скажется на ее экономике, "Роснефть" рассматривает эти санкции как часть деструктивной политики ЕС, направленной на дестабилизацию мировых энергорынков, заявила российская компания.
«

"Введение санкций против предприятия прямо угрожает энергетической безопасности Индии и негативно скажется на ее экономике", – говорится в сообщении.

Стенд компании Роснефть - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
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Подобные действия ЕС демонстрируют полное пренебрежение не только к международному праву, но и к суверенитету третьих стран, отметили в компании.
«
"Роснефть" рассматривает эти санкции как часть деструктивной политики ЕС, направленной на дестабилизацию глобальных энергорынков. Ограничения в отношении Nayara Energy являются очередным примером применения Евросоюзом практики недобросовестной конкуренции", – также говорится в сообщении.
Основание Евросоюза для введения санкций является полностью надуманным и ложным по содержанию, Nayara Energy – индийское юридическое лицо, экономическая деятельность которого направлена на развитие актива, подчеркнули в "Роснефти". Налогообложение предприятия осуществляется полностью в Индии.
Акционеры Nayara Energy ни разу не получали дивиденды, а накопленная прибыль использовалась исключительно для развития нефтепереработки и нефтехимии, а также розничной сети компании в Индии, отметили в компании.
Стенд компании Роснефть - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
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ЭкономикаИндияЕвросоюзРоснефтьСанкции
 
 
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