https://ria.ru/20250720/rosneft-2030295450.html

Санкции ЕС угрожают энергобезопасности Индии, заявили в "Роснефти"

Санкции ЕС угрожают энергобезопасности Индии, заявили в "Роснефти" - РИА Новости, 20.07.2025

Санкции ЕС угрожают энергобезопасности Индии, заявили в "Роснефти"

Введение санкций ЕС против индийского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) Nayara Energy прямо угрожает энергобезопасности Индии и негативно скажется на ее... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T19:06:00+03:00

2025-07-20T19:06:00+03:00

2025-07-20T19:11:00+03:00

экономика

индия

евросоюз

роснефть

санкции

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Введение санкций ЕС против индийского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) Nayara Energy прямо угрожает энергобезопасности Индии и негативно скажется на ее экономике, "Роснефть" рассматривает эти санкции как часть деструктивной политики ЕС, направленной на дестабилизацию мировых энергорынков, заявила российская компания. "Введение санкций против предприятия прямо угрожает энергетической безопасности Индии и негативно скажется на ее экономике", – говорится в сообщении.Подобные действия ЕС демонстрируют полное пренебрежение не только к международному праву, но и к суверенитету третьих стран, отметили в компании. "Роснефть" рассматривает эти санкции как часть деструктивной политики ЕС, направленной на дестабилизацию глобальных энергорынков. Ограничения в отношении Nayara Energy являются очередным примером применения Евросоюзом практики недобросовестной конкуренции", – также говорится в сообщении. Основание Евросоюза для введения санкций является полностью надуманным и ложным по содержанию, Nayara Energy – индийское юридическое лицо, экономическая деятельность которого направлена на развитие актива, подчеркнули в "Роснефти". Налогообложение предприятия осуществляется полностью в Индии. Акционеры Nayara Energy ни разу не получали дивиденды, а накопленная прибыль использовалась исключительно для развития нефтепереработки и нефтехимии, а также розничной сети компании в Индии, отметили в компании.

https://ria.ru/20250720/neft-2030294820.html

https://ria.ru/20250720/sanktsii-2030294416.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, индия, евросоюз, роснефть, санкции