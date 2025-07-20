https://ria.ru/20250720/rosaviatsiya-2030312197.html

В Домодедово сняли временные ограничения

В Домодедово сняли временные ограничения - РИА Новости, 20.07.2025

В Домодедово сняли временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту "Домодедово", сообщила Росавиация. РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T22:03:00+03:00

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домодедово (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

происшествия

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту "Домодедово", сообщила Росавиация."Домодедово. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - сообщили в Росавиации.Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

https://ria.ru/20250720/sobyanin-2030278439.html

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домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия