https://ria.ru/20250720/rosaviatsiya-2030312197.html
В Домодедово сняли временные ограничения
В Домодедово сняли временные ограничения - РИА Новости, 20.07.2025
В Домодедово сняли временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту "Домодедово", сообщила Росавиация. РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T22:03:00+03:00
2025-07-20T22:03:00+03:00
2025-07-20T22:08:00+03:00
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту "Домодедово", сообщила Росавиация."Домодедово. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - сообщили в Росавиации.Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.
https://ria.ru/20250720/sobyanin-2030278439.html
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домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия
В Домодедово сняли временные ограничения
Росавиация: в Домодедово сняли временные ограничения