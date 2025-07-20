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Рейс "Победы" Москва-Минводы приземлился после почти 20 часов задержки - РИА Новости, 20.07.2025
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13:29 20.07.2025 (обновлено: 13:34 20.07.2025)
https://ria.ru/20250720/reys-2030261566.html
Рейс "Победы" Москва-Минводы приземлился после почти 20 часов задержки
Рейс "Победы" Москва-Минводы приземлился после почти 20 часов задержки - РИА Новости, 20.07.2025
Рейс "Победы" Москва-Минводы приземлился после почти 20 часов задержки
Рейс Москва-Минводы авиакомпании "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") приземлился в 12.56 после почти 20 часов задержки, следует из данных онлайн-табло... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T13:29:00+03:00
2025-07-20T13:34:00+03:00
шереметьево (аэропорт)
происшествия
россия
минеральные воды
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Рейс Москва-Минводы авиакомпании "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") приземлился в 12.56 после почти 20 часов задержки, следует из данных онлайн-табло "Шереметьево", с которыми ознакомился корреспондент РИА Новости.Рейс должен был приземлиться в Минеральных Водах 19 июля в 20.15, но посадка произошла в 12.56 20 июля.Вылет планировался в субботу в 17.10, но был отложен до 10.04 мск воскресенья.Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что пассажиры авиакомпании "Победа" блокировали посадку на рейс в Минеральные Воды в воскресенье в аэропорту "Шереметьево".Пассажиры требовали представителей авиакомпании "Победа" объяснить, почему осуществляется посадка и вылет самолета в Минеральные Воды по расписанию воскресенья, хотя они не могут улететь со вчерашнего дня.
https://ria.ru/20250720/reys-2030249766.html
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шереметьево (аэропорт), происшествия, россия, минеральные воды
Шереметьево (аэропорт), Происшествия, Россия, Минеральные Воды
Рейс "Победы" Москва-Минводы приземлился после почти 20 часов задержки

Шереметьево: Рейс Москва-Минводы приземлился после почти 20 часов задержки

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "Победа"
Самолет авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Самолет авиакомпании "Победа". Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Рейс Москва-Минводы авиакомпании "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") приземлился в 12.56 после почти 20 часов задержки, следует из данных онлайн-табло "Шереметьево", с которыми ознакомился корреспондент РИА Новости.
Рейс должен был приземлиться в Минеральных Водах 19 июля в 20.15, но посадка произошла в 12.56 20 июля.
Вылет планировался в субботу в 17.10, но был отложен до 10.04 мск воскресенья.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что пассажиры авиакомпании "Победа" блокировали посадку на рейс в Минеральные Воды в воскресенье в аэропорту "Шереметьево".
Пассажиры требовали представителей авиакомпании "Победа" объяснить, почему осуществляется посадка и вылет самолета в Минеральные Воды по расписанию воскресенья, хотя они не могут улететь со вчерашнего дня.
Шереметьево - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
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Шереметьево (аэропорт)ПроисшествияРоссияМинеральные Воды
 
 
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