https://ria.ru/20250720/reys-2030249766.html

Прокуратура контролирует исполнение прав пассажиров в аэропортах

Прокуратура контролирует исполнение прав пассажиров в аэропортах - РИА Новости, 20.07.2025

Прокуратура контролирует исполнение прав пассажиров в аэропортах

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Прокуратура контролирует обеспечение прав пассажиров из-за ограничений в работе аэропортов, сообщает Московская межрегиональная... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T11:27:00+03:00

2025-07-20T11:27:00+03:00

2025-07-20T12:38:00+03:00

московская межрегиональная транспортная прокуратура

https://cdnn21.img.ria.ru/images/18038/39/180383947_0:246:3543:2239_1920x0_80_0_0_413a2324889f79608484c517d54af8cf.jpg

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Прокуратура контролирует обеспечение прав пассажиров из-за ограничений в работе аэропортов, сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура в Telegram-канале."В связи с ограничениями в работе аэропортов Московского авиаузла на прием и выпуск воздушных судов Московской межрегиональной транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия. Московской прокуратуре по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте поручено осуществлять мониторинг указанной ситуации в целях обеспечения прав пассажиров воздушного транспорта и оказании им соответствующих услуг", - говорится в сообщении.В Telegram-канале южной транспортной прокуратуры также сообщается, что ведется контроль соблюдения прав авиапассажиров на поднадзорной территории в связи с произошедшими ограничениями работы аэропортов Московского авиаузла. Кроме того, осуществляется мониторинг надлежащего оказания услуг авиакомпаниями, в аэропортах организованы мобильные приемные для обращения граждан.

https://ria.ru/20250720/passazhiry-2030236826.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская межрегиональная транспортная прокуратура