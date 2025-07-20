https://ria.ru/20250720/reys-2030249766.html
Прокуратура контролирует исполнение прав пассажиров в аэропортах
Прокуратура контролирует исполнение прав пассажиров в аэропортах - РИА Новости, 20.07.2025
Прокуратура контролирует исполнение прав пассажиров в аэропортах
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Прокуратура контролирует обеспечение прав пассажиров из-за ограничений в работе аэропортов, сообщает Московская межрегиональная... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T11:27:00+03:00
2025-07-20T11:27:00+03:00
2025-07-20T12:38:00+03:00
московская межрегиональная транспортная прокуратура
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Прокуратура контролирует обеспечение прав пассажиров из-за ограничений в работе аэропортов, сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура в Telegram-канале."В связи с ограничениями в работе аэропортов Московского авиаузла на прием и выпуск воздушных судов Московской межрегиональной транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия. Московской прокуратуре по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте поручено осуществлять мониторинг указанной ситуации в целях обеспечения прав пассажиров воздушного транспорта и оказании им соответствующих услуг", - говорится в сообщении.В Telegram-канале южной транспортной прокуратуры также сообщается, что ведется контроль соблюдения прав авиапассажиров на поднадзорной территории в связи с произошедшими ограничениями работы аэропортов Московского авиаузла. Кроме того, осуществляется мониторинг надлежащего оказания услуг авиакомпаниями, в аэропортах организованы мобильные приемные для обращения граждан.
https://ria.ru/20250720/passazhiry-2030236826.html
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московская межрегиональная транспортная прокуратура
Московская межрегиональная транспортная прокуратура
Прокуратура контролирует исполнение прав пассажиров в аэропортах
Прокуратура контролирует исполнение прав пассажиров задержанных рейсов