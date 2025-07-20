https://ria.ru/20250720/reys-2030240706.html
"Победа" вносит вынужденные корректировки в расписание рейсов
"Победа" вносит вынужденные корректировки в расписание рейсов - РИА Новости, 20.07.2025
"Победа" вносит вынужденные корректировки в расписание рейсов
Авиакомпания "Победа" из-за ограничений в районе аэропортов "Внуково" и "Шереметьево" вносит вынужденные корректировки в расписание рейсов, сообщила компания. РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T09:46:00+03:00
2025-07-20T09:46:00+03:00
2025-07-20T09:46:00+03:00
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Авиакомпания "Победа" из-за ограничений в районе аэропортов "Внуково" и "Шереметьево" вносит вынужденные корректировки в расписание рейсов, сообщила компания. "По причине ввода временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропортов Внуково и Шереметьево, а также на прилёт и вылет воздушных судов 20 июля, мы вносим вынужденные корректировки в расписание рейсов. На данный момент часть рейсов задержаны или вынужденно отменены", - сообщили в компании. "Пожалуйста, проверяйте статусы рейсов любым удобным способом перед выездом в аэропорт", - подчеркнули там.
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шереметьево (аэропорт), россия, общество
Шереметьево (аэропорт), Россия, Общество
"Победа" вносит вынужденные корректировки в расписание рейсов
"Победа" из-за ограничений вносит вынужденные корректировки в расписание рейсов