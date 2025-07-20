https://ria.ru/20250720/pvo-2030284387.html

Российская ПВО сбила 364 украинских беспилотника

Российская ПВО сбила 364 украинских беспилотника - РИА Новости, 20.07.2025

Российская ПВО сбила 364 украинских беспилотника

Российская противовоздушная оборона уничтожила две управляемые авиационные бомбы, четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и "Vampire" чешского... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T13:04:00+03:00

2025-07-20T13:04:00+03:00

2025-07-20T17:06:00+03:00

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безопасность

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министерство обороны рф (минобороны рф)

происшествия

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона уничтожила две управляемые авиационные бомбы, четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и "Vampire" чешского производства, а также 364 украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ в воскресенье. "Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и "Vampire" чешского производства, а также 364 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

https://ria.ru/20250720/dnepr-2030255860.html

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безопасность, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия