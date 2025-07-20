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Российская ПВО сбила 364 украинских беспилотника - РИА Новости, 20.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:04 20.07.2025 (обновлено: 17:06 20.07.2025)
https://ria.ru/20250720/pvo-2030284387.html
Российская ПВО сбила 364 украинских беспилотника
Российская ПВО сбила 364 украинских беспилотника - РИА Новости, 20.07.2025
Российская ПВО сбила 364 украинских беспилотника
Российская противовоздушная оборона уничтожила две управляемые авиационные бомбы, четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и "Vampire" чешского... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T13:04:00+03:00
2025-07-20T17:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона уничтожила две управляемые авиационные бомбы, четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и "Vampire" чешского производства, а также 364 украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ в воскресенье. "Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и "Vampire" чешского производства, а также 364 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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безопасность, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
Российская ПВО сбила 364 украинских беспилотника

Минобороны: российская ПВО уничтожила 364 украинских беспилотника

© Фото : Минобороны РоссииРасчет ЗРПК "Панцирь-С1" в зоне проведения спецоперации
Расчет ЗРПК Панцирь-С1 в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© Фото : Минобороны России
Расчет ЗРПК "Панцирь-С1" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона уничтожила две управляемые авиационные бомбы, четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и "Vampire" чешского производства, а также 364 украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и "Vampire" чешского производства, а также 364 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Российские военные - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСШАМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Происшествия
 
 
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