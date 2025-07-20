https://ria.ru/20250720/pvo-2030260833.html
ПВО уничтожила шесть беспилотников, летевших на Москву
ПВО уничтожила шесть беспилотников, летевших на Москву - РИА Новости, 20.07.2025
ПВО уничтожила шесть беспилотников, летевших на Москву
Силы ПВО отразили атаку шести дронов, летевших в сторону Москвы, сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T13:20:00+03:00
2025-07-20T13:20:00+03:00
2025-07-20T15:57:00+03:00
безопасность
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Силы ПВО отразили атаку шести дронов, летевших в сторону Москвы, сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале."Отражена атака беспилотника, атаковавшего Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — написал он.До этого глава города заявлял о пяти сбитых дронах: три — в 9:58, по одному — в 10:04 и 10:28.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, российские военные используют эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.
https://ria.ru/20250720/rosaviatsiya-2030240091.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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