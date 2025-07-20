https://ria.ru/20250720/pvo-2030260833.html

ПВО уничтожила шесть беспилотников, летевших на Москву

ПВО уничтожила шесть беспилотников, летевших на Москву - РИА Новости, 20.07.2025

ПВО уничтожила шесть беспилотников, летевших на Москву

Силы ПВО отразили атаку шести дронов, летевших в сторону Москвы, сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T13:20:00+03:00

2025-07-20T13:20:00+03:00

2025-07-20T15:57:00+03:00

безопасность

москва

сергей собянин

дмитрий песков

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Силы ПВО отразили атаку шести дронов, летевших в сторону Москвы, сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале."Отражена атака беспилотника, атаковавшего Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — написал он.До этого глава города заявлял о пяти сбитых дронах: три — в 9:58, по одному — в 10:04 и 10:28.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, российские военные используют эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.

https://ria.ru/20250720/rosaviatsiya-2030240091.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

москва

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Влада Икрамова

безопасность, москва, сергей собянин, дмитрий песков