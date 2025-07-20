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ПВО уничтожила шесть беспилотников, летевших на Москву - РИА Новости, 20.07.2025
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13:20 20.07.2025 (обновлено: 15:57 20.07.2025)
https://ria.ru/20250720/pvo-2030260833.html
ПВО уничтожила шесть беспилотников, летевших на Москву
ПВО уничтожила шесть беспилотников, летевших на Москву - РИА Новости, 20.07.2025
ПВО уничтожила шесть беспилотников, летевших на Москву
Силы ПВО отразили атаку шести дронов, летевших в сторону Москвы, сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T13:20:00+03:00
2025-07-20T15:57:00+03:00
безопасность
москва
сергей собянин
дмитрий песков
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Силы ПВО отразили атаку шести дронов, летевших в сторону Москвы, сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале."Отражена атака беспилотника, атаковавшего Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — написал он.До этого глава города заявлял о пяти сбитых дронах: три — в 9:58, по одному — в 10:04 и 10:28.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, российские военные используют эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.
https://ria.ru/20250720/rosaviatsiya-2030240091.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, москва, сергей собянин, дмитрий песков
Безопасность, Москва, Сергей Собянин, Дмитрий Песков

ПВО уничтожила шесть беспилотников, летевших на Москву

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" ВС России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ ВС России - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости
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Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Силы ПВО отразили атаку шести дронов, летевших в сторону Москвы, сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале.
"Отражена атака беспилотника, атаковавшего Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — написал он.
Аэропорт Шереметьево - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
Авиакомпании и аэропорты работают в усиленном режиме, заявили в Росавиации
Вчера, 09:36
До этого глава города заявлял о пяти сбитых дронах: три — в 9:58, по одному — в 10:04 и 10:28.
Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, российские военные используют эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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22 июня 2022, 17:18
 
БезопасностьМоскваСергей СобянинДмитрий Песков
 
 
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