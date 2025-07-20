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ПВО сбила пять беспилотников, летевших на Москву - РИА Новости, 20.07.2025
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10:16 20.07.2025 (обновлено: 11:43 20.07.2025)
https://ria.ru/20250720/pvo-2030243215.html
ПВО сбила пять беспилотников, летевших на Москву
ПВО сбила пять беспилотников, летевших на Москву - РИА Новости, 20.07.2025
ПВО сбила пять беспилотников, летевших на Москву
Средства ПВО уничтожили пять дронов, летевших в сторону Москвы, сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T10:16:00+03:00
2025-07-20T11:43:00+03:00
безопасность
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Средства ПВО уничтожили пять дронов, летевших в сторону Москвы, сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале. "ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — написал он.Незадолго до этого Собянин заявил об уничтожении еще четырех БПЛА, направлявшихся к столице. Во Внуково и Шереметьево вводили временные ограничения на прием и выпуск самолетов.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, российские военные используют эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.
https://ria.ru/20250720/rosaviatsiya-2030240091.html
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безопасность, москва, сергей собянин
Безопасность, Москва, Сергей Собянин

ПВО сбила пять беспилотников, летевших на Москву

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Средства ПВО уничтожили пять дронов, летевших в сторону Москвы, сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале.
"ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — написал он.
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Авиакомпании и аэропорты работают в усиленном режиме, заявили в Росавиации
Вчера, 09:36
Незадолго до этого Собянин заявил об уничтожении еще четырех БПЛА, направлявшихся к столице.
Во Внуково и Шереметьево вводили временные ограничения на прием и выпуск самолетов.
Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, российские военные используют эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.
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