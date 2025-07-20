https://ria.ru/20250720/pvo-2030243215.html

ПВО сбила пять беспилотников, летевших на Москву

ПВО сбила пять беспилотников, летевших на Москву - РИА Новости, 20.07.2025

ПВО сбила пять беспилотников, летевших на Москву

Средства ПВО уничтожили пять дронов, летевших в сторону Москвы, сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T10:16:00+03:00

2025-07-20T10:16:00+03:00

2025-07-20T11:43:00+03:00

безопасность

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Средства ПВО уничтожили пять дронов, летевших в сторону Москвы, сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале. "ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — написал он.Незадолго до этого Собянин заявил об уничтожении еще четырех БПЛА, направлявшихся к столице. Во Внуково и Шереметьево вводили временные ограничения на прием и выпуск самолетов.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, российские военные используют эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.

https://ria.ru/20250720/rosaviatsiya-2030240091.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

безопасность, москва, сергей собянин