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Путин принял в Кремле старшего советника верховного руководителя Ирана
Путин принял в Кремле старшего советника верховного руководителя Ирана - РИА Новости, 20.07.2025
Путин принял в Кремле старшего советника верховного руководителя Ирана
Президент Владимир Путин принял в Кремле старшего советника верховного руководителя Ирана Али Лариджани, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T16:16:00+03:00
2025-07-20T16:16:00+03:00
2025-07-20T16:59:00+03:00
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин принял в Кремле старшего советника верховного руководителя Ирана Али Лариджани, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Президент Владимир Путин сегодня принял в Кремле старшего советника верховного руководителя Исламской Республики Иран Али Лариджани. Иранский представитель по поручению своего руководства довел оценки обострившейся ситуации на Ближнем Востоке и вокруг иранской ядерной программы", — сказал он.Российская сторона вновь призвала к стабилизации обстановки в регионе и политическому урегулированию вопросов, связанных с ядерной проблематикой, добавил Песков.По данным агентства Reuters, в пятницу министры иностранных дел Франции, Германии и Великобритании Жан-Ноэль Барро, Йоханн Вадефуль и Дэвид Лэмми провели телефонный разговор с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. "Евротройка" призвала Тегеран немедленно возобновить усилия для достижения ядерной сделки, в противном случае эти страны пригрозили использовать так называемый механизм возврата санкций.Как заявил Аракчи, если Париж, Берлин и Лондон хотят сыграть роль в переговорах по этому вопросу, то они должны отказаться от идеи восстановления ограничительных мер и начать действовать ответственно. Что касается возобновления диалога с США, то это возможно, только если Вашингтон готов к взаимовыгодной и сбалансированной ядерной сделке, указал дипломат.Обострение на Ближнем Востоке: хронология событий
https://ria.ru/20250720/iran-2030261941.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, ближний восток, россия, владимир путин, али лариджани, дмитрий песков, израиль, тегеран (город)
В мире, Иран, Ближний Восток, Россия, Владимир Путин, Али Лариджани, Дмитрий Песков, Израиль, Тегеран (город)
Путин принял в Кремле старшего советника верховного руководителя Ирана
Путин принял в Кремле старшего советника верховного руководителя Ирана Лариджани
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин принял в Кремле старшего советника верховного руководителя Ирана Али Лариджани, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент Владимир Путин
сегодня принял в Кремле старшего советника верховного руководителя Исламской Республики Иран Али Лариджани
. Иранский представитель по поручению своего руководства довел оценки обострившейся ситуации на Ближнем Востоке и вокруг иранской ядерной программы", — сказал он.
Российская сторона вновь призвала к стабилизации обстановки в регионе и политическому урегулированию вопросов, связанных с ядерной проблематикой, добавил Песков.
По данным агентства Reuters, в пятницу министры иностранных дел Франции, Германии и Великобритании Жан-Ноэль Барро, Йоханн Вадефуль и Дэвид Лэмми провели телефонный разговор с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. "Евротройка" призвала Тегеран немедленно возобновить усилия для достижения ядерной сделки, в противном случае эти страны пригрозили использовать так называемый механизм возврата санкций.
Как заявил Аракчи, если Париж, Берлин и Лондон хотят сыграть роль в переговорах по этому вопросу, то они должны отказаться от идеи восстановления ограничительных мер и начать действовать ответственно. Что касается возобновления диалога с США, то это возможно, только если Вашингтон готов к взаимовыгодной и сбалансированной ядерной сделке, указал дипломат.
Обострение на Ближнем Востоке: хронология событий
- В ночь на 13 июня Израиль инициировал широкомасштабную операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной ядерной программы.
- Воздушным бомбардировкам подверглись атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
- ИРИ отвергла все обвинения и начала ответную операцию, атаковав военные цели противника.
- Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США: в ночь на 22 июня они поразили три иранских ядерных объекта — в Натанзе, Фордо и Исфахане.
- Вечером 23 июня Иран в ответ атаковал американскую базу Аль-Удейд в Катаре. Никто не пострадал.
- В ночь на 24 июня Тегеран и Тель-Авив договорились о заключении перемирия.
- Тем не менее уже утром Израиль обвинил Иран в запуске ракеты и в ответ атаковал радар недалеко от Тегерана. ИРИ отвергла эти обвинения и подтвердила перемирие.
- Трамп обрушился с жесткой критикой на обе стороны конфликта, назвал удары Израиля по Ирану чрезмерными и потребовал соблюдать прекращение огня.