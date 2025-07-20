https://ria.ru/20250720/putin-2030278833.html

Путин принял в Кремле старшего советника верховного руководителя Ирана

Путин принял в Кремле старшего советника верховного руководителя Ирана - РИА Новости, 20.07.2025

Путин принял в Кремле старшего советника верховного руководителя Ирана

Президент Владимир Путин принял в Кремле старшего советника верховного руководителя Ирана Али Лариджани, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T16:16:00+03:00

2025-07-20T16:16:00+03:00

2025-07-20T16:59:00+03:00

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин принял в Кремле старшего советника верховного руководителя Ирана Али Лариджани, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Президент Владимир Путин сегодня принял в Кремле старшего советника верховного руководителя Исламской Республики Иран Али Лариджани. Иранский представитель по поручению своего руководства довел оценки обострившейся ситуации на Ближнем Востоке и вокруг иранской ядерной программы", — сказал он.Российская сторона вновь призвала к стабилизации обстановки в регионе и политическому урегулированию вопросов, связанных с ядерной проблематикой, добавил Песков.По данным агентства Reuters, в пятницу министры иностранных дел Франции, Германии и Великобритании Жан-Ноэль Барро, Йоханн Вадефуль и Дэвид Лэмми провели телефонный разговор с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. "Евротройка" призвала Тегеран немедленно возобновить усилия для достижения ядерной сделки, в противном случае эти страны пригрозили использовать так называемый механизм возврата санкций.Как заявил Аракчи, если Париж, Берлин и Лондон хотят сыграть роль в переговорах по этому вопросу, то они должны отказаться от идеи восстановления ограничительных мер и начать действовать ответственно. Что касается возобновления диалога с США, то это возможно, только если Вашингтон готов к взаимовыгодной и сбалансированной ядерной сделке, указал дипломат.Обострение на Ближнем Востоке: хронология событий

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иран, ближний восток, россия, владимир путин, али лариджани, дмитрий песков, израиль, тегеран (город)