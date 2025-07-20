Рейтинг@Mail.ru
Путин принял в Кремле старшего советника верховного руководителя Ирана - РИА Новости, 20.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:16 20.07.2025 (обновлено: 16:59 20.07.2025)
https://ria.ru/20250720/putin-2030278833.html
Путин принял в Кремле старшего советника верховного руководителя Ирана
Путин принял в Кремле старшего советника верховного руководителя Ирана - РИА Новости, 20.07.2025
Путин принял в Кремле старшего советника верховного руководителя Ирана
Президент Владимир Путин принял в Кремле старшего советника верховного руководителя Ирана Али Лариджани, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T16:16:00+03:00
2025-07-20T16:59:00+03:00
в мире
иран
ближний восток
россия
владимир путин
али лариджани
дмитрий песков
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029251564_0:707:2048:1859_1920x0_80_0_0_b73ec14ae16b07f41747e3718c96243e.jpg
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин принял в Кремле старшего советника верховного руководителя Ирана Али Лариджани, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Президент Владимир Путин сегодня принял в Кремле старшего советника верховного руководителя Исламской Республики Иран Али Лариджани. Иранский представитель по поручению своего руководства довел оценки обострившейся ситуации на Ближнем Востоке и вокруг иранской ядерной программы", — сказал он.Российская сторона вновь призвала к стабилизации обстановки в регионе и политическому урегулированию вопросов, связанных с ядерной проблематикой, добавил Песков.По данным агентства Reuters, в пятницу министры иностранных дел Франции, Германии и Великобритании Жан-Ноэль Барро, Йоханн Вадефуль и Дэвид Лэмми провели телефонный разговор с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. "Евротройка" призвала Тегеран немедленно возобновить усилия для достижения ядерной сделки, в противном случае эти страны пригрозили использовать так называемый механизм возврата санкций.Как заявил Аракчи, если Париж, Берлин и Лондон хотят сыграть роль в переговорах по этому вопросу, то они должны отказаться от идеи восстановления ограничительных мер и начать действовать ответственно. Что касается возобновления диалога с США, то это возможно, только если Вашингтон готов к взаимовыгодной и сбалансированной ядерной сделке, указал дипломат.Обострение на Ближнем Востоке: хронология событий
https://ria.ru/20250720/iran-2030261941.html
https://ria.ru/20250720/iran-2030249356.html
https://ria.ru/20250117/iran-1993822072.html
иран
ближний восток
россия
израиль
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029251564_0:515:2048:2051_1920x0_80_0_0_b9b16b58dfcdd5f1c7e6d60e781ec6a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, ближний восток, россия, владимир путин, али лариджани, дмитрий песков, израиль, тегеран (город)
В мире, Иран, Ближний Восток, Россия, Владимир Путин, Али Лариджани, Дмитрий Песков, Израиль, Тегеран (город)
Путин принял в Кремле старшего советника верховного руководителя Ирана

Путин принял в Кремле старшего советника верховного руководителя Ирана Лариджани

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин принял в Кремле старшего советника верховного руководителя Ирана Али Лариджани, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент Владимир Путин сегодня принял в Кремле старшего советника верховного руководителя Исламской Республики Иран Али Лариджани. Иранский представитель по поручению своего руководства довел оценки обострившейся ситуации на Ближнем Востоке и вокруг иранской ядерной программы", — сказал он.
Ракетные комплексы - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
Иран заменил поврежденные во время атак Израиля средства ПВО
Вчера, 13:33
Российская сторона вновь призвала к стабилизации обстановки в регионе и политическому урегулированию вопросов, связанных с ядерной проблематикой, добавил Песков.
По данным агентства Reuters, в пятницу министры иностранных дел Франции, Германии и Великобритании Жан-Ноэль Барро, Йоханн Вадефуль и Дэвид Лэмми провели телефонный разговор с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. "Евротройка" призвала Тегеран немедленно возобновить усилия для достижения ядерной сделки, в противном случае эти страны пригрозили использовать так называемый механизм возврата санкций.
Как заявил Аракчи, если Париж, Берлин и Лондон хотят сыграть роль в переговорах по этому вопросу, то они должны отказаться от идеи восстановления ограничительных мер и начать действовать ответственно. Что касается возобновления диалога с США, то это возможно, только если Вашингтон готов к взаимовыгодной и сбалансированной ядерной сделке, указал дипломат.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
Tasnim: Иран и "евротройка" договорились провести переговоры
Вчера, 11:19

Обострение на Ближнем Востоке: хронология событий

  • В ночь на 13 июня Израиль инициировал широкомасштабную операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной ядерной программы.
  • Воздушным бомбардировкам подверглись атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
  • ИРИ отвергла все обвинения и начала ответную операцию, атаковав военные цели противника.
  • Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США: в ночь на 22 июня они поразили три иранских ядерных объекта — в Натанзе, Фордо и Исфахане.
  • Вечером 23 июня Иран в ответ атаковал американскую базу Аль-Удейд в Катаре. Никто не пострадал.
  • В ночь на 24 июня Тегеран и Тель-Авив договорились о заключении перемирия.
  • Тем не менее уже утром Израиль обвинил Иран в запуске ракеты и в ответ атаковал радар недалеко от Тегерана. ИРИ отвергла эти обвинения и подтвердила перемирие.
  • Трамп обрушился с жесткой критикой на обе стороны конфликта, назвал удары Израиля по Ирану чрезмерными и потребовал соблюдать прекращение огня.
Посольство России в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Межгосударственные отношения России и Ирана
17 января, 00:08
 
В миреИранБлижний ВостокРоссияВладимир ПутинАли ЛариджаниДмитрий ПесковИзраильТегеран (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала