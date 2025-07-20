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Путин рассказал о развитии отечественного автопрома - РИА Новости, 20.07.2025
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14:36 20.07.2025 (обновлено: 15:13 20.07.2025)
https://ria.ru/20250720/putin-2030267520.html
Путин рассказал о развитии отечественного автопрома
Путин рассказал о развитии отечественного автопрома - РИА Новости, 20.07.2025
Путин рассказал о развитии отечественного автопрома
Владимир Путин рассказал о развитии отечественной автомобильной промышленности в интервью тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину. Ключевые тезисы: РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T14:36:00+03:00
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авто
россия
владимир путин
павел зарубин
автоваз
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Владимир Путин рассказал о развитии отечественной автомобильной промышленности в интервью тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину. Ключевые тезисы:&quot;У нас в этой отрасли работают талантливые люди, трудолюбивые. И никого не нужно &quot;тащить за уши&quot;, как вы сказали. Поддержать нужно, да. Бывают моменты, когда нужно поддержать&quot;.&quot;В 2022 году от нас, как здесь, из &quot;АвтоВАЗа&quot;, так называемые партнеры удрали, но к этому времени уровень современности производства, уровень технологической культуры был достаточно высокий&quot;.Путин также рассказал, что сам совершает поездки на отечественных машинах для поддержки автопрома.
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Путин про российский автопром
Путин о том, почему никогда не соглашался с теми, кто призывал ликвидировать российский автопром
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авто, россия, владимир путин, павел зарубин, автоваз
Авто, Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин, АвтоВАЗ

Путин рассказал о развитии отечественного автопрома

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Владимир Путин рассказал о развитии отечественной автомобильной промышленности в интервью тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину. Ключевые тезисы:
  • власти обязаны поддерживать российский автопром;
«

"У нас в этой отрасли работают талантливые люди, трудолюбивые. И никого не нужно "тащить за уши", как вы сказали. Поддержать нужно, да. Бывают моменты, когда нужно поддержать".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
  • России удалось воссоздать сеть по производству компонентов для автопрома, это один из признаков жизнеспособности экономики в целом;
  • страна поэтапно развивала автомобилестроение, повышая требования к объему локализации производства западных партнеров;
«

"В 2022 году от нас, как здесь, из "АвтоВАЗа", так называемые партнеры удрали, но к этому времени уровень современности производства, уровень технологической культуры был достаточно высокий".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
  • именно на таких предприятиях, как "АвтоВАЗ", удалось предотвратить коллапс предприятий и всей отрасли;
Путин также рассказал, что сам совершает поездки на отечественных машинах для поддержки автопрома.
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