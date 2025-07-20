https://ria.ru/20250720/putin-2030267520.html

Путин рассказал о развитии отечественного автопрома

Путин рассказал о развитии отечественного автопрома - РИА Новости, 20.07.2025

Путин рассказал о развитии отечественного автопрома

Владимир Путин рассказал о развитии отечественной автомобильной промышленности в интервью тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину. Ключевые тезисы: РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T14:36:00+03:00

2025-07-20T14:36:00+03:00

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авто

россия

владимир путин

павел зарубин

автоваз

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Владимир Путин рассказал о развитии отечественной автомобильной промышленности в интервью тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину. Ключевые тезисы:"У нас в этой отрасли работают талантливые люди, трудолюбивые. И никого не нужно "тащить за уши", как вы сказали. Поддержать нужно, да. Бывают моменты, когда нужно поддержать"."В 2022 году от нас, как здесь, из "АвтоВАЗа", так называемые партнеры удрали, но к этому времени уровень современности производства, уровень технологической культуры был достаточно высокий".Путин также рассказал, что сам совершает поездки на отечественных машинах для поддержки автопрома.

https://ria.ru/20231225/avtoprom-1917847504.html

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Путин про российский автопром Путин о том, почему никогда не соглашался с теми, кто призывал ликвидировать российский автопром 2025-07-20T14:36 true PT4M09S

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авто, россия, владимир путин, павел зарубин, автоваз