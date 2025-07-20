Рейтинг@Mail.ru
Путин вспомнил, как отстаивал необходимость сохранить автопром в 90-ые годы - РИА Новости, 20.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:36 20.07.2025
https://ria.ru/20250720/putin-2030267300.html
Путин вспомнил, как отстаивал необходимость сохранить автопром в 90-ые годы
Путин вспомнил, как отстаивал необходимость сохранить автопром в 90-ые годы - РИА Новости, 20.07.2025
Путин вспомнил, как отстаивал необходимость сохранить автопром в 90-ые годы
Президент России Владимир Путин вспомнил, что с конца 90-х годов отстаивал в дискуссиях с представителями кабмина необходимость сохранить российский автопром,... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T14:36:00+03:00
2025-07-20T14:36:00+03:00
экономика
россия
самарская область
владимир путин
павел зарубин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/88440/61/884406179_0:155:3092:1894_1920x0_80_0_0_91b9f6f38cdd237a8fc9cb5960122cc2.jpg
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вспомнил, что с конца 90-х годов отстаивал в дискуссиях с представителями кабмина необходимость сохранить российский автопром, чтобы не утратить технологическую независимость. Журналист "России 1" Павел Зарубин в интервью, которое было записано 28 января в ходе рабочей поездки Путина в Самарскую область, поинтересовался у президента, по какой причине в России сохраняется автомобильная промышленность, несмотря на предложения закупать машины за границей. "Такое мнение было еще в середине 90-х. Когда я стал председателем правительства, а потом и президентом, я дискутировал, можно так сказать, с коллегами из правительства, которые считали… что "нет смысла нам заниматься автопромом. Мы бесконечно отстали, безнадежно отстали. И лучше покупать за границей, а в лучшем случае дать возможность здесь заниматься крупной сборкой", - сказал Путин в интервью. Глава государства отметил, что такой подход мог бы удовлетворить спрос у российского потребителя, но у подобного решения была "обратная сторона медали", существовал риск того, что Россия могла бы лишиться технологической независимости. "Поэтому я не согласился с теми, кто предлагал все закупать за границей, и мы начали развивать свой автопром", - отметил Путин, добавив, что этот процесс являлся поэтапным. Президент напомнил, что сначала западным компаниям разрешили заниматься сборкой в России, затем были увеличены требования к локализации производства, затем с 2016 года были введены "требования высокой локализации".
https://ria.ru/20250128/putin-1995992069.html
https://ria.ru/20250720/mashiny-2030265754.html
россия
самарская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/88440/61/884406179_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_51fe03dc8dfaa4ed56661a3551a920b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, самарская область, владимир путин, павел зарубин
Экономика, Россия, Самарская область, Владимир Путин, Павел Зарубин
Путин вспомнил, как отстаивал необходимость сохранить автопром в 90-ые годы

Путин вспомнил, как в 90-х отстаивал необходимость сохранить российский автопром

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вспомнил, что с конца 90-х годов отстаивал в дискуссиях с представителями кабмина необходимость сохранить российский автопром, чтобы не утратить технологическую независимость.
Журналист "России 1" Павел Зарубин в интервью, которое было записано 28 января в ходе рабочей поездки Путина в Самарскую область, поинтересовался у президента, по какой причине в России сохраняется автомобильная промышленность, несмотря на предложения закупать машины за границей.
Президент РФ Владимир Путин во время осмотра предсерийного автомобиля ЛАДА Искра в ходе посещения завода АвтоВАЗ - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
Путин назвал Lada Iskra Cross очень красивой
28 января, 19:42
"Такое мнение было еще в середине 90-х. Когда я стал председателем правительства, а потом и президентом, я дискутировал, можно так сказать, с коллегами из правительства, которые считали… что "нет смысла нам заниматься автопромом. Мы бесконечно отстали, безнадежно отстали. И лучше покупать за границей, а в лучшем случае дать возможность здесь заниматься крупной сборкой", - сказал Путин в интервью.
Глава государства отметил, что такой подход мог бы удовлетворить спрос у российского потребителя, но у подобного решения была "обратная сторона медали", существовал риск того, что Россия могла бы лишиться технологической независимости.
"Поэтому я не согласился с теми, кто предлагал все закупать за границей, и мы начали развивать свой автопром", - отметил Путин, добавив, что этот процесс являлся поэтапным.
Президент напомнил, что сначала западным компаниям разрешили заниматься сборкой в России, затем были увеличены требования к локализации производства, затем с 2016 года были введены "требования высокой локализации".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
Путин рассказал, как поддерживает российский автопром
Вчера, 14:19
 
ЭкономикаРоссияСамарская областьВладимир ПутинПавел Зарубин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала