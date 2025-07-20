https://ria.ru/20250720/putin-2030267300.html
Путин вспомнил, как отстаивал необходимость сохранить автопром в 90-ые годы
Путин вспомнил, как отстаивал необходимость сохранить автопром в 90-ые годы - РИА Новости, 20.07.2025
Путин вспомнил, как отстаивал необходимость сохранить автопром в 90-ые годы
Президент России Владимир Путин вспомнил, что с конца 90-х годов отстаивал в дискуссиях с представителями кабмина необходимость сохранить российский автопром,... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T14:36:00+03:00
2025-07-20T14:36:00+03:00
2025-07-20T14:36:00+03:00
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вспомнил, что с конца 90-х годов отстаивал в дискуссиях с представителями кабмина необходимость сохранить российский автопром, чтобы не утратить технологическую независимость. Журналист "России 1" Павел Зарубин в интервью, которое было записано 28 января в ходе рабочей поездки Путина в Самарскую область, поинтересовался у президента, по какой причине в России сохраняется автомобильная промышленность, несмотря на предложения закупать машины за границей. "Такое мнение было еще в середине 90-х. Когда я стал председателем правительства, а потом и президентом, я дискутировал, можно так сказать, с коллегами из правительства, которые считали… что "нет смысла нам заниматься автопромом. Мы бесконечно отстали, безнадежно отстали. И лучше покупать за границей, а в лучшем случае дать возможность здесь заниматься крупной сборкой", - сказал Путин в интервью. Глава государства отметил, что такой подход мог бы удовлетворить спрос у российского потребителя, но у подобного решения была "обратная сторона медали", существовал риск того, что Россия могла бы лишиться технологической независимости. "Поэтому я не согласился с теми, кто предлагал все закупать за границей, и мы начали развивать свой автопром", - отметил Путин, добавив, что этот процесс являлся поэтапным. Президент напомнил, что сначала западным компаниям разрешили заниматься сборкой в России, затем были увеличены требования к локализации производства, затем с 2016 года были введены "требования высокой локализации".
https://ria.ru/20250128/putin-1995992069.html
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экономика, россия, самарская область, владимир путин, павел зарубин
Экономика, Россия, Самарская область, Владимир Путин, Павел Зарубин
Путин вспомнил, как отстаивал необходимость сохранить автопром в 90-ые годы
Путин вспомнил, как в 90-х отстаивал необходимость сохранить российский автопром
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вспомнил, что с конца 90-х годов отстаивал в дискуссиях с представителями кабмина необходимость сохранить российский автопром, чтобы не утратить технологическую независимость.
Журналист "России 1" Павел Зарубин
в интервью, которое было записано 28 января в ходе рабочей поездки Путина
в Самарскую область
, поинтересовался у президента, по какой причине в России
сохраняется автомобильная промышленность, несмотря на предложения закупать машины за границей.
"Такое мнение было еще в середине 90-х. Когда я стал председателем правительства, а потом и президентом, я дискутировал, можно так сказать, с коллегами из правительства, которые считали… что "нет смысла нам заниматься автопромом. Мы бесконечно отстали, безнадежно отстали. И лучше покупать за границей, а в лучшем случае дать возможность здесь заниматься крупной сборкой", - сказал Путин в интервью.
Глава государства отметил, что такой подход мог бы удовлетворить спрос у российского потребителя, но у подобного решения была "обратная сторона медали", существовал риск того, что Россия могла бы лишиться технологической независимости.
"Поэтому я не согласился с теми, кто предлагал все закупать за границей, и мы начали развивать свой автопром", - отметил Путин, добавив, что этот процесс являлся поэтапным.
Президент напомнил, что сначала западным компаниям разрешили заниматься сборкой в России, затем были увеличены требования к локализации производства, затем с 2016 года были введены "требования высокой локализации".