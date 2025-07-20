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Путин назвал воссоздание автопрома признаком жизнеспособности экономики - РИА Новости, 20.07.2025
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14:26 20.07.2025 (обновлено: 14:57 20.07.2025)
https://ria.ru/20250720/putin-2030266340.html
Путин назвал воссоздание автопрома признаком жизнеспособности экономики
Путин назвал воссоздание автопрома признаком жизнеспособности экономики - РИА Новости, 20.07.2025
Путин назвал воссоздание автопрома признаком жизнеспособности экономики
Производить автомобиль в современных условиях без предприятий, производящих компоненты, невозможно, а России удалось воссоздать их сеть, это один из признаков... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T14:26:00+03:00
2025-07-20T14:57:00+03:00
россия
владимир путин
экономика
самарская область
павел зарубин
автоваз
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Производить автомобиль в современных условиях без предприятий, производящих компоненты, невозможно, а России удалось воссоздать их сеть, это один из признаков жизнеспособности экономики в целом, заявил президент России Владимир Путин.В интервью тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину, которое было записано 28 января в ходе рабочей поездки президента в Самарскую область, Путин рассказал у "Автоваза" 1500 предприятий-партнеров, среди которых в основном производители компонентной базы."Это еще одна очень важная составляющая автопрома. Потому что в современных условиях производить автомобиль без большого количества предприятий, производящих компоненты, невозможно. И нам удалось воссоздать эту отрасль, эту сеть. Вы знаете, это один из признаков жизнеспособности экономики в целом", - отметил Путин.
https://ria.ru/20250720/putin-2030265532.html
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россия, владимир путин, экономика, самарская область, павел зарубин, автоваз
Россия, Владимир Путин, Экономика, Самарская область, Павел Зарубин, АвтоВАЗ
Путин назвал воссоздание автопрома признаком жизнеспособности экономики

Путин назвал воссоздание автопрома одним из признаков жизнеспособности экономики

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Производить автомобиль в современных условиях без предприятий, производящих компоненты, невозможно, а России удалось воссоздать их сеть, это один из признаков жизнеспособности экономики в целом, заявил президент России Владимир Путин.
В интервью тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину, которое было записано 28 января в ходе рабочей поездки президента в Самарскую область, Путин рассказал у "Автоваза" 1500 предприятий-партнеров, среди которых в основном производители компонентной базы.
«
"Это еще одна очень важная составляющая автопрома. Потому что в современных условиях производить автомобиль без большого количества предприятий, производящих компоненты, невозможно. И нам удалось воссоздать эту отрасль, эту сеть. Вы знаете, это один из признаков жизнеспособности экономики в целом", - отметил Путин.
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РоссияВладимир ПутинЭкономикаСамарская областьПавел ЗарубинАвтоВАЗ
 
 
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