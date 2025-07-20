https://ria.ru/20250720/putin-2030266340.html

Путин назвал воссоздание автопрома признаком жизнеспособности экономики

Путин назвал воссоздание автопрома признаком жизнеспособности экономики - РИА Новости, 20.07.2025

Путин назвал воссоздание автопрома признаком жизнеспособности экономики

Производить автомобиль в современных условиях без предприятий, производящих компоненты, невозможно, а России удалось воссоздать их сеть, это один из признаков... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T14:26:00+03:00

2025-07-20T14:26:00+03:00

2025-07-20T14:57:00+03:00

россия

владимир путин

экономика

самарская область

павел зарубин

автоваз

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Производить автомобиль в современных условиях без предприятий, производящих компоненты, невозможно, а России удалось воссоздать их сеть, это один из признаков жизнеспособности экономики в целом, заявил президент России Владимир Путин.В интервью тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину, которое было записано 28 января в ходе рабочей поездки президента в Самарскую область, Путин рассказал у "Автоваза" 1500 предприятий-партнеров, среди которых в основном производители компонентной базы."Это еще одна очень важная составляющая автопрома. Потому что в современных условиях производить автомобиль без большого количества предприятий, производящих компоненты, невозможно. И нам удалось воссоздать эту отрасль, эту сеть. Вы знаете, это один из признаков жизнеспособности экономики в целом", - отметил Путин.

https://ria.ru/20250720/putin-2030265532.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, экономика, самарская область, павел зарубин, автоваз