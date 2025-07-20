Путин рассказал, как удалось предотвратить коллапс на автопредприятиях
Путин: уровень технологической культуры предотвратил коллапс на автопредприятиях
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Уровень технологической культуры в сфере автопрома в РФ к 2022 году был достаточно высокий, что позволило предотвратить коллапс на предприятиях, сообщил президент России Владимир Путин.
В интервью тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину, которое было записано 28 января в ходе рабочей поездки президента в Самарскую область, Путин рассказал, что Россия поэтапно развивала свой автопром, в том числе повышая требования к объему локализации производства западных партнеров, которые занимались сборкой на территории РФ.
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"К чему это привело? В 2022 году от нас, как здесь, из "Автоваза", так называемые "партнёры" удрали, но к этому времени уровень современности производства, уровень технологической культуры был достаточно высокий", - отметил Путин.
Президент добавил, что именно на таких предприятиях, как "Автоваз", удалось предотвратить коллапс предприятий и всей отрасли.
"Удалось его (предприятие - ред.) возродить и двигать вперёд с достаточно серьёзным повышением конкурентоспособности и производительности труда", - подчеркнул глава государства.
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