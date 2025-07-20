https://ria.ru/20250720/putin-2030265532.html

Путин рассказал, как удалось предотвратить коллапс на автопредприятиях

Путин рассказал, как удалось предотвратить коллапс на автопредприятиях - РИА Новости, 20.07.2025

Путин рассказал, как удалось предотвратить коллапс на автопредприятиях

Уровень технологической культуры в сфере автопрома в РФ к 2022 году был достаточно высокий, что позволило предотвратить коллапс на предприятиях, сообщил... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T14:17:00+03:00

2025-07-20T14:17:00+03:00

2025-07-20T14:46:00+03:00

россия

владимир путин

автопром

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Уровень технологической культуры в сфере автопрома в РФ к 2022 году был достаточно высокий, что позволило предотвратить коллапс на предприятиях, сообщил президент России Владимир Путин. В интервью тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину, которое было записано 28 января в ходе рабочей поездки президента в Самарскую область, Путин рассказал, что Россия поэтапно развивала свой автопром, в том числе повышая требования к объему локализации производства западных партнеров, которые занимались сборкой на территории РФ."К чему это привело? В 2022 году от нас, как здесь, из "Автоваза", так называемые "партнёры" удрали, но к этому времени уровень современности производства, уровень технологической культуры был достаточно высокий", - отметил Путин.Президент добавил, что именно на таких предприятиях, как "Автоваз", удалось предотвратить коллапс предприятий и всей отрасли."Удалось его (предприятие - ред.) возродить и двигать вперёд с достаточно серьёзным повышением конкурентоспособности и производительности труда", - подчеркнул глава государства.

https://ria.ru/20250720/putin-2030264808.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, автопром