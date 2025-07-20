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Для развития автопрома никого не нужно "тащить за уши", заявил Путин
Для развития автопрома никого не нужно "тащить за уши", заявил Путин - РИА Новости, 20.07.2025
Для развития автопрома никого не нужно "тащить за уши", заявил Путин
Никого не нужно "тащить за уши" для развития российского автопрома, бывают моменты, когда отрасль нужно поддержать, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T14:16:00+03:00
2025-07-20T14:16:00+03:00
2025-07-20T14:16:00+03:00
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Никого не нужно "тащить за уши" для развития российского автопрома, бывают моменты, когда отрасль нужно поддержать, заявил президент РФ Владимир Путин. "Ну всякие (ситуации - прим.) бывали. У нас в этой отрасли работают талантливые люди, трудолюбивые. И никого не нужно "тащить за уши", как вы сказали. Поддержать нужно, да. Бывают моменты, когда нужно поддержать", - сказал Путин тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину, интервью было записано 28 января в ходе рабочей поездки президента в Самарскую область.
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экономика, россия, самарская область, владимир путин, павел зарубин
Экономика, Россия, Самарская область, Владимир Путин, Павел Зарубин
Для развития автопрома никого не нужно "тащить за уши", заявил Путин
Путин: никого не нужно тащить за уши для развития российского автопрома