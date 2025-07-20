Рейтинг@Mail.ru
Для развития автопрома никого не нужно "тащить за уши", заявил Путин - РИА Новости, 20.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:16 20.07.2025
https://ria.ru/20250720/putin-2030265345.html
Для развития автопрома никого не нужно "тащить за уши", заявил Путин
Для развития автопрома никого не нужно "тащить за уши", заявил Путин - РИА Новости, 20.07.2025
Для развития автопрома никого не нужно "тащить за уши", заявил Путин
Никого не нужно "тащить за уши" для развития российского автопрома, бывают моменты, когда отрасль нужно поддержать, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T14:16:00+03:00
2025-07-20T14:16:00+03:00
экономика
россия
самарская область
владимир путин
павел зарубин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927461141_0:0:3131:1761_1920x0_80_0_0_30a304b51f88c04771ad8503af0f74ea.jpg
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Никого не нужно "тащить за уши" для развития российского автопрома, бывают моменты, когда отрасль нужно поддержать, заявил президент РФ Владимир Путин. "Ну всякие (ситуации - прим.) бывали. У нас в этой отрасли работают талантливые люди, трудолюбивые. И никого не нужно "тащить за уши", как вы сказали. Поддержать нужно, да. Бывают моменты, когда нужно поддержать", - сказал Путин тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину, интервью было записано 28 января в ходе рабочей поездки президента в Самарскую область.
https://ria.ru/20250711/avtovaz-2028488605.html
россия
самарская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927461141_316:0:3047:2048_1920x0_80_0_0_5b1aeb987422c09ee391a1c12296f100.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, самарская область, владимир путин, павел зарубин
Экономика, Россия, Самарская область, Владимир Путин, Павел Зарубин
Для развития автопрома никого не нужно "тащить за уши", заявил Путин

Путин: никого не нужно тащить за уши для развития российского автопрома

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ В. Путин
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Никого не нужно "тащить за уши" для развития российского автопрома, бывают моменты, когда отрасль нужно поддержать, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Ну всякие (ситуации - прим.) бывали. У нас в этой отрасли работают талантливые люди, трудолюбивые. И никого не нужно "тащить за уши", как вы сказали. Поддержать нужно, да. Бывают моменты, когда нужно поддержать", - сказал Путин тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину, интервью было записано 28 января в ходе рабочей поездки президента в Самарскую область.
Сборка новых автомобилей на заводе АвтоВАЗ в Тольятти - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
"АвтоВАЗ" объявит цены и комплектации для Lada Iskra
11 июля, 08:31
 
ЭкономикаРоссияСамарская областьВладимир ПутинПавел Зарубин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала