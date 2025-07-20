https://ria.ru/20250720/putin-2030264808.html
Путин рассказал о развитии автопрома
Путин рассказал о развитии автопрома - РИА Новости, 20.07.2025
Путин рассказал о развитии автопрома
Россия поэтапно развивает свой автопром, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T14:09:00+03:00
2025-07-20T14:09:00+03:00
2025-07-20T14:37:00+03:00
россия
владимир путин
авто
экономика
самарская область
павел зарубин
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Россия поэтапно развивает свой автопром, сообщил президент России Владимир Путин.В интервью тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину, которое было записано 28 января в ходе рабочей поездки президента в Самарскую область, Путин рассказал, что в середине 1990-х в правительстве были мнения о том, что России "нет смысла" заниматься автопромом и "лучше покупать за границей, а в лучшем случае дать возможность заниматься крупной сборкой" в РФ."Я не согласился с теми, кто предлагал все закупать за границей, и мы начали развивать свой автопром. Начали делать это поэтапно", - рассказал Путин.На первом этапе, как отметил глава государства, Россия запустила производство с западными партнерами и разрешила им заниматься сборкой на своей территории."Второй этап - 2010 год. Мы увеличили требования к объему локализации, то есть требования к производству определенных компонентов на территории РФ. А с 2016 года - требования к высокой локализации, причем основных узлов - двигателей, трансмиссий, кузовов, покрасок кузовов и так далее. То есть это уже такая серьезная, практически собственная машина", - подчеркнул президент.
https://ria.ru/20250720/putin-2030266340.html
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7 495 645-6601
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Путин про российский автопром
Путин о том, почему никогда не соглашался с теми, кто призывал ликвидировать российский автопром
2025-07-20T14:09
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PT4M09S
РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, авто, экономика, самарская область, павел зарубин
Россия, Владимир Путин, Авто, Экономика, Самарская область, Павел Зарубин
Путин рассказал о развитии автопрома
Путин заявил, что Россия поэтапно развивает свой автопром