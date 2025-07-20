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В Германии раскрыли, что произойдет, если Путин и Трамп встретятся в Китае - РИА Новости, 20.07.2025
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09:07 20.07.2025 (обновлено: 14:30 20.07.2025)
https://ria.ru/20250720/putin-2030237716.html
В Германии раскрыли, что произойдет, если Путин и Трамп встретятся в Китае
В Германии раскрыли, что произойдет, если Путин и Трамп встретятся в Китае - РИА Новости, 20.07.2025
В Германии раскрыли, что произойдет, если Путин и Трамп встретятся в Китае
Если президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся в Китае, Вашингтон откажется от ультиматумов и санкций против Москвы и Пекина, заявил... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T09:07:00+03:00
2025-07-20T14:30:00+03:00
владимир путин
китай
в мире
россия
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Если президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся в Китае, Вашингтон откажется от ультиматумов и санкций против Москвы и Пекина, заявил немецкий политолог Александр Рар в Telegram-канале."Что можно от встречи ожидать — это отказ США от всяких 50-дневных ультиматумов и новых санкций (торговых войн) в адрес России и Китая, которые напрочь разорвали бы отношения между тремя ведущими державами и поломали бы окончательно всю мировую экономику", — говорится в сообщении.По словам политолога, подобная трехсторонняя встреча точно не понравится европейцам, которые против дипломатии и за войну на Украине.В пятницу издание The Times писало, что лидеры России, США и КНР могут в сентябре встретиться в Китае. Как отметило издание, Пекин объявил о планах отметить 80-ю годовщину окончания Второй мировой войны парадом на площади Тяньаньмэнь в сентябре и Путин принял приглашение посетить его. Газета подчеркнула, что китайские власти не опровергли сообщение японского агентства Kyodo о том, что Пекин собирается пригласить Трампа.Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил, что российский президент посетит Китай в конце августа — начале сентября.
https://ria.ru/20250720/ukraina-2030235850.html
https://ria.ru/20250719/tramp-2029981756.html
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владимир путин, китай, в мире, россия, сша, дональд трамп, александр рар
Владимир Путин, Китай, В мире, Россия, США, Дональд Трамп, Александр Рар
В Германии раскрыли, что произойдет, если Путин и Трамп встретятся в Китае

Рар: США откажутся от ультиматумов, если Путин и Трамп встретятся в Китае

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Если президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся в Китае, Вашингтон откажется от ультиматумов и санкций против Москвы и Пекина, заявил немецкий политолог Александр Рар в Telegram-канале.
"Что можно от встречи ожидать — это отказ США от всяких 50-дневных ультиматумов и новых санкций (торговых войн) в адрес России и Китая, которые напрочь разорвали бы отношения между тремя ведущими державами и поломали бы окончательно всю мировую экономику", — говорится в сообщении.
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По словам политолога, подобная трехсторонняя встреча точно не понравится европейцам, которые против дипломатии и за войну на Украине.
В пятницу издание The Times писало, что лидеры России, США и КНР могут в сентябре встретиться в Китае. Как отметило издание, Пекин объявил о планах отметить 80-ю годовщину окончания Второй мировой войны парадом на площади Тяньаньмэнь в сентябре и Путин принял приглашение посетить его. Газета подчеркнула, что китайские власти не опровергли сообщение японского агентства Kyodo о том, что Пекин собирается пригласить Трампа.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил, что российский президент посетит Китай в конце августа — начале сентября.
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