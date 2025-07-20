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Пушилин объяснил действия ВСУ в районе Дзержинска
Пушилин объяснил действия ВСУ в районе Дзержинска - РИА Новости, 20.07.2025
Пушилин объяснил действия ВСУ в районе Дзержинска
ВСУ упираются в окрестностях Дзержинска и Часова Яра Донецкой Народной Республики, чтобы оттянуть освобождение российскими войсками Константиновки, сообщил... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T20:27:00+03:00
2025-07-20T20:27:00+03:00
2025-07-20T20:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
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денис пушилин
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. ВСУ упираются в окрестностях Дзержинска и Часова Яра Донецкой Народной Республики, чтобы оттянуть освобождение российскими войсками Константиновки, сообщил глава ДНР Денис Пушилин."Горячими точками остаются и Часов Яр, и Дзержинск, вернее, окрестности Дзержинска… Противник там также из-за желания оттянуть по времени освобождение Константиновки упирается в том числе и в этих населенных пунктах", - сказал Пушилин на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Пушилин объяснил действия ВСУ в районе Дзержинска
Пушилин: ВСУ упираются у Дзержинска, чтобы оттянуть освобождение Константиновки