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Пушилин объяснил действия ВСУ в районе Дзержинска - РИА Новости, 20.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:27 20.07.2025 (обновлено: 20:39 20.07.2025)
https://ria.ru/20250720/pushilin-2030305068.html
Пушилин объяснил действия ВСУ в районе Дзержинска
Пушилин объяснил действия ВСУ в районе Дзержинска - РИА Новости, 20.07.2025
Пушилин объяснил действия ВСУ в районе Дзержинска
ВСУ упираются в окрестностях Дзержинска и Часова Яра Донецкой Народной Республики, чтобы оттянуть освобождение российскими войсками Константиновки, сообщил... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T20:27:00+03:00
2025-07-20T20:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
дзержинск (донецкая область)
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
константиновка
безопасность
денис пушилин
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. ВСУ упираются в окрестностях Дзержинска и Часова Яра Донецкой Народной Республики, чтобы оттянуть освобождение российскими войсками Константиновки, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.&quot;Горячими точками остаются и Часов Яр, и Дзержинск, вернее, окрестности Дзержинска… Противник там также из-за желания оттянуть по времени освобождение Константиновки упирается в том числе и в этих населенных пунктах&quot;, - сказал Пушилин на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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дзержинск (донецкая область), донецкая народная республика, вооруженные силы украины, константиновка, безопасность, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Дзержинск (Донецкая область), Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Константиновка, Безопасность, Денис Пушилин
Пушилин объяснил действия ВСУ в районе Дзержинска

Пушилин: ВСУ упираются у Дзержинска, чтобы оттянуть освобождение Константиновки

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкДенис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Денис Пушилин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. ВСУ упираются в окрестностях Дзержинска и Часова Яра Донецкой Народной Республики, чтобы оттянуть освобождение российскими войсками Константиновки, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«

"Горячими точками остаются и Часов Яр, и Дзержинск, вернее, окрестности Дзержинска… Противник там также из-за желания оттянуть по времени освобождение Константиновки упирается в том числе и в этих населенных пунктах", - сказал Пушилин на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДзержинск (Донецкая область)Донецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныКонстантиновкаБезопасностьДенис Пушилин
 
 
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