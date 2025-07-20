https://ria.ru/20250720/pushilin-2030305068.html

Пушилин объяснил действия ВСУ в районе Дзержинска

Пушилин объяснил действия ВСУ в районе Дзержинска - РИА Новости, 20.07.2025

Пушилин объяснил действия ВСУ в районе Дзержинска

ВСУ упираются в окрестностях Дзержинска и Часова Яра Донецкой Народной Республики, чтобы оттянуть освобождение российскими войсками Константиновки, сообщил... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T20:27:00+03:00

2025-07-20T20:27:00+03:00

2025-07-20T20:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

дзержинск (донецкая область)

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

константиновка

безопасность

денис пушилин

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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. ВСУ упираются в окрестностях Дзержинска и Часова Яра Донецкой Народной Республики, чтобы оттянуть освобождение российскими войсками Константиновки, сообщил глава ДНР Денис Пушилин."Горячими точками остаются и Часов Яр, и Дзержинск, вернее, окрестности Дзержинска… Противник там также из-за желания оттянуть по времени освобождение Константиновки упирается в том числе и в этих населенных пунктах", - сказал Пушилин на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

дзержинск (донецкая область)

донецкая народная республика

константиновка

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Наталья Макарова

дзержинск (донецкая область), донецкая народная республика, вооруженные силы украины, константиновка, безопасность, денис пушилин