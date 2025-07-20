https://ria.ru/20250720/protest-2030304709.html

Сотни человек вышли на улицы Бухареста на антиправительственный протест

Сотни человек вышли на улицы Бухареста на антиправительственный протест - РИА Новости, 20.07.2025

Сотни человек вышли на улицы Бухареста на антиправительственный протест

Сотни человек вышли в воскресенье на улицы Бухареста ради антиправительственного протеста, в результате четыре жандарма пострадали, несколько человек были... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T20:29:00+03:00

2025-07-20T20:29:00+03:00

2025-07-20T20:29:00+03:00

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КИШИНЕВ, 20 июл - РИА Новости. Сотни человек вышли в воскресенье на улицы Бухареста ради антиправительственного протеста, в результате четыре жандарма пострадали, несколько человек были задержаны, сообщает телеканал Digi 24. "Несколько сотен человек вышли на акцию протеста в воскресенье днем перед дворцом Виктории, скандируя лозунги против правительства и в поддержку Кэлина Джеорджеску. Некоторые из протестующих столкнулись с жандармами, которые не давали им блокировать движение транспорта, четыре жандарма подверглись физическому нападению", - сообщает телеканал. По предварительным данным, речь идет об объединении нескольких групп протестующих. Задержаны три участника протеста, у одного из них был нож, второй ударил жандарма, третий - привез микроавтобус с картошкой, чтобы раздавать его участникам протестов. Жандармерия предполагает, что корнеплоды могли быть использованы для провокаций. После нескольких часов на площади, толпа направилась по проезжей части к другой площадке, из-за чего оказалось заблокированным движение в центре Бухареста. Полиция уточнила в комментарии телеканалу, что организаторы протеста не согласовывали подобные действия, поэтому они будут серьезно наказаны. Среди сторонников манифестантов оказались и водители фур, двое из них на некоторое время заблокировали трассу A1 - один из ключевых въездов в Бухарест. Несколько других водителей пытались повторить их "подвиг", однако полиция не позволила перекрыть и другие въезды. Правительство Румынии на заседании парламента 7 июля взяло на себя ответственность за пакет мер по сокращению дефицита госбюджета, который включает в себя в том числе повышение НДС до 21%, чтобы сократить дефицит госбюджета. Президент Никушор Дан во время избирательной кампании весной утверждал, что этой меры удастся избежать. Президентские выборы в Румынии, состоявшиеся 24 ноября 2024 года, были аннулированы Конституционным судом 6 декабря из-за серьезных нарушений, подтвержденных рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Лидером первого тура тогда стал независимый кандидат Джеорджеску, набравший 22,94% голосов. Второе место заняла прозападный политик Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Отмена выборов привела к протестам в январе 2025 года, когда сторонники Джеорджеску требовали признания его победы. В феврале вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал европейские страны, упомянув ситуацию в Румынии как пример кризиса демократических институтов.

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https://ria.ru/20250720/rumyniya-2030231675.html

https://ria.ru/20250720/rumyniya-2030239988.html

бухарест

румыния

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, бухарест, румыния, сша, кэлин джеорджеску, никушор дан, нато