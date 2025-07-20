https://ria.ru/20250720/prints-2030213419.html

Принц правящей семьи Саудовской Аравии умер после 20 лет комы

Принц правящей семьи Саудовской Аравии умер после 20 лет комы - РИА Новости, 20.07.2025

Принц правящей семьи Саудовской Аравии умер после 20 лет комы

Один из принцев правящей семьи Саудовской Аравии Аль-Валид бен Халед бен Талал Аль Сауд умер в субботу после того, как провел почти 20 лет в коме после... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T00:12:00+03:00

2025-07-20T00:12:00+03:00

2025-07-20T00:22:00+03:00

в мире

саудовская аравия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000484573_0:57:3437:1990_1920x0_80_0_0_03887acf4fe0f3e438ea8860af3647c5.jpg

ДОХА, 20 июл - РИА Новости. Один из принцев правящей семьи Саудовской Аравии Аль-Валид бен Халед бен Талал Аль Сауд умер в субботу после того, как провел почти 20 лет в коме после автомобильной катастрофы, сообщила королевская канцелярия. Пробывшего в коме такое долгое время члена королевской семьи называли в Саудовской Аравии "спящим принцем". Периодически ходили слухи, что якобы ему становилось лучше, которые не подтверждались. "Молитвенная служба по случаю похорон принца пройдет в воскресенье в мечети имама Турки бен Абдаллы в Эр-Рияде", - отмечается в сообщении канцелярии, которое привело саудовское агентство SPA. Информацию о смерти 35-летнего принца подтвердил в социальной сети Х и его отец Халед бен Талал, который на протяжении 20 лет отказывался отключить аппараты жизнеобеспечения и верил, что его сын выйдет из комы. Он постоянно выкладывал в соцсетях многочисленные фотографии после посещения сына в больнице, в том числе по различным праздникам. "С сердцами, верящими в Божью волю и судьбу, с глубокой печалью и скорбью мы оплакиваем кончину нашего любимого сына", - написал отец в своем микроблоге.

саудовская аравия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, саудовская аравия