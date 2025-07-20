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Принц правящей семьи Саудовской Аравии умер после 20 лет комы - РИА Новости, 20.07.2025
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00:12 20.07.2025 (обновлено: 00:22 20.07.2025)
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Принц правящей семьи Саудовской Аравии умер после 20 лет комы
Принц правящей семьи Саудовской Аравии умер после 20 лет комы - РИА Новости, 20.07.2025
Принц правящей семьи Саудовской Аравии умер после 20 лет комы
Один из принцев правящей семьи Саудовской Аравии Аль-Валид бен Халед бен Талал Аль Сауд умер в субботу после того, как провел почти 20 лет в коме после... РИА Новости, 20.07.2025
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2025-07-20T00:22:00+03:00
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саудовская аравия
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ДОХА, 20 июл - РИА Новости. Один из принцев правящей семьи Саудовской Аравии Аль-Валид бен Халед бен Талал Аль Сауд умер в субботу после того, как провел почти 20 лет в коме после автомобильной катастрофы, сообщила королевская канцелярия. Пробывшего в коме такое долгое время члена королевской семьи называли в Саудовской Аравии "спящим принцем". Периодически ходили слухи, что якобы ему становилось лучше, которые не подтверждались. "Молитвенная служба по случаю похорон принца пройдет в воскресенье в мечети имама Турки бен Абдаллы в Эр-Рияде", - отмечается в сообщении канцелярии, которое привело саудовское агентство SPA. Информацию о смерти 35-летнего принца подтвердил в социальной сети Х и его отец Халед бен Талал, который на протяжении 20 лет отказывался отключить аппараты жизнеобеспечения и верил, что его сын выйдет из комы. Он постоянно выкладывал в соцсетях многочисленные фотографии после посещения сына в больнице, в том числе по различным праздникам. "С сердцами, верящими в Божью волю и судьбу, с глубокой печалью и скорбью мы оплакиваем кончину нашего любимого сына", - написал отец в своем микроблоге.
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в мире, саудовская аравия
В мире, Саудовская Аравия
Принц правящей семьи Саудовской Аравии умер после 20 лет комы

Принц Аль-Валид бен Халед бен Талал Аль Сауд умер после 20 лет комы

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаг Саудовской Аравии
Флаг Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Флаг Саудовской Аравии. Архивное фото
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ДОХА, 20 июл - РИА Новости. Один из принцев правящей семьи Саудовской Аравии Аль-Валид бен Халед бен Талал Аль Сауд умер в субботу после того, как провел почти 20 лет в коме после автомобильной катастрофы, сообщила королевская канцелярия.
Пробывшего в коме такое долгое время члена королевской семьи называли в Саудовской Аравии "спящим принцем". Периодически ходили слухи, что якобы ему становилось лучше, которые не подтверждались.
"Молитвенная служба по случаю похорон принца пройдет в воскресенье в мечети имама Турки бен Абдаллы в Эр-Рияде", - отмечается в сообщении канцелярии, которое привело саудовское агентство SPA.
Информацию о смерти 35-летнего принца подтвердил в социальной сети Х и его отец Халед бен Талал, который на протяжении 20 лет отказывался отключить аппараты жизнеобеспечения и верил, что его сын выйдет из комы. Он постоянно выкладывал в соцсетях многочисленные фотографии после посещения сына в больнице, в том числе по различным праздникам.
"С сердцами, верящими в Божью волю и судьбу, с глубокой печалью и скорбью мы оплакиваем кончину нашего любимого сына", - написал отец в своем микроблоге.
 
В миреСаудовская Аравия
 
 
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