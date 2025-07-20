https://ria.ru/20250720/pravitelstvo-2030248229.html

Правительство профинансирует благоустройство набережной в Саратове

Правительство профинансирует благоустройство набережной в Саратове - РИА Новости, 20.07.2025

Правительство профинансирует благоустройство набережной в Саратове

Правительство дополнительно профинансирует проект создания комфортной городской среды в Саратовской области, направив 1 миллиард рублей на благоустройство... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T11:03:00+03:00

2025-07-20T11:03:00+03:00

2025-07-20T11:03:00+03:00

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Правительство дополнительно профинансирует проект создания комфортной городской среды в Саратовской области, направив 1 миллиард рублей на благоустройство набережной Волгоградского водохранилища в Саратове, сообщила пресс-служба кабмина. "Правительство продолжает оказывать регионам содействие в создании комфортной городской среды. На работы по берегоукреплению и последующему устройству набережной Волгоградского водохранилища в Саратове будет дополнительно выделен 1 миллиард рублей. Распоряжение об этом подписано", - говорится в сообщении. Финансирование из резервного фонда позволит ускорить темп работ, пояснили в правительстве. Так, предполагается, что до конца 2025 года будут полностью завершены работы II этапа берегоукрепления участка от первого причала до солярия "Затон", и также 70% работ III этапа. Таким образом, ввод объекта в эксплуатацию станет возможным уже в сентябре 2026 года, а не в 2027 году, как планировалось ранее. "Создание полноценного берегоукрепительного пояса позволит использовать обустроенную на нём набережную как новый общественный и культурный центр для жителей Саратова", - отметили в кабмине. Федеральные средства выделяются Саратовской области на условиях софинансирования. Работа идёт в рамках федерального проекта "Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)".

https://ria.ru/20250709/biryukov-2028096635.html

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саратовская область, саратов, жкх