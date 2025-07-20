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В окрестностях Энергодара завершили тушение пожара - РИА Новости, 20.07.2025
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11:22 20.07.2025
https://ria.ru/20250720/pozhar-2030249464.html
В окрестностях Энергодара завершили тушение пожара
В окрестностях Энергодара завершили тушение пожара - РИА Новости, 20.07.2025
В окрестностях Энергодара завершили тушение пожара
Пожар в окрестностях города-спутника Запорожской АЭС Энергодара потушен, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T11:22:00+03:00
2025-07-20T11:22:00+03:00
энергодар
россия
евгений балицкий
запорожская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости. Пожар в окрестностях города-спутника Запорожской АЭС Энергодара потушен, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. Ранее в субботу директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина сообщила РИА Новости, что лес загорелся в окрестностях Энергодара, угрозы для Запорожской АЭС нет. "Подразделения МЧС России завершили тушение пожара в лесном массиве в окрестностях города Энергодара. Площадь возгорания составила 4,5 гектара, пострадавших нет", - написал Балицкий в своем Telegram-канале. По его словам, пожар в лесном массиве никакого отношения к территории ЗАЭС не имел и никакого влияния на работу станции не оказал. "Запорожская АЭС работает в штатном режиме. Технологические процессы протекают нормально, радиационный фон в норме", - подчеркнул губернатор.
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энергодар, россия, евгений балицкий, запорожская аэс, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Энергодар, Россия, Евгений Балицкий, Запорожская АЭС, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В окрестностях Энергодара завершили тушение пожара

Балицкий: пожар в окрестностях Энергодара потушен

© РИА Новости / Алексей Зарецкий | Перейти в медиабанкЛесной пожар
Лесной пожар - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости / Алексей Зарецкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости. Пожар в окрестностях города-спутника Запорожской АЭС Энергодара потушен, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
Ранее в субботу директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина сообщила РИА Новости, что лес загорелся в окрестностях Энергодара, угрозы для Запорожской АЭС нет.
"Подразделения МЧС России завершили тушение пожара в лесном массиве в окрестностях города Энергодара. Площадь возгорания составила 4,5 гектара, пострадавших нет", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
По его словам, пожар в лесном массиве никакого отношения к территории ЗАЭС не имел и никакого влияния на работу станции не оказал.
"Запорожская АЭС работает в штатном режиме. Технологические процессы протекают нормально, радиационный фон в норме", - подчеркнул губернатор.
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17 июля, 15:15
 
ЭнергодарРоссияЕвгений БалицкийЗапорожская АЭСМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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