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Киев скрывает реальные потери на фронте, заявил Сальдо - РИА Новости, 20.07.2025
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13:17 20.07.2025
https://ria.ru/20250720/poteri-2030260297.html
Киев скрывает реальные потери на фронте, заявил Сальдо
Киев скрывает реальные потери на фронте, заявил Сальдо - РИА Новости, 20.07.2025
Киев скрывает реальные потери на фронте, заявил Сальдо
Киевские власти скрывают реальные потери на фронте, чтобы не выплачивать компенсации семьям, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T13:17:00+03:00
2025-07-20T13:17:00+03:00
в мире
россия
херсонская область
днепр (река)
владимир сальдо
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости. Киевские власти скрывают реальные потери на фронте, чтобы не выплачивать компенсации семьям, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. "Киев годами скрывает реальные потери: "самовольное оставление части" вместо погибших, массовые захоронения без опознания, отказ выплачивать компенсации семьям. Тех, кого сегодня закапывают в спешке, завтра объявят дезертирами. А их жёны и матери так и не получат правды", - написал Сальдо в своём Telegram-канале. По его словам, на херсонском направлении операторы дронов засекли одну из "похоронных команд" ВСУ. "Солдаты в панике закапывали тела своих же сослуживцев. Не успели закончить "работу" - получили огневое поражение от нашего FPV-дрона", - подчеркнул губернатор. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20250720/ukraina-2030247934.html
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в мире, россия, херсонская область , днепр (река), владимир сальдо, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Херсонская область , Днепр (река), Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
Киев скрывает реальные потери на фронте, заявил Сальдо

Сальдо: Киев скрывает реальные потери, чтобы не выплачивать компенсации семьям

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВладимир Сальдо
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Владимир Сальдо. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости. Киевские власти скрывают реальные потери на фронте, чтобы не выплачивать компенсации семьям, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Киев годами скрывает реальные потери: "самовольное оставление части" вместо погибших, массовые захоронения без опознания, отказ выплачивать компенсации семьям. Тех, кого сегодня закапывают в спешке, завтра объявят дезертирами. А их жёны и матери так и не получат правды", - написал Сальдо в своём Telegram-канале.
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По его словам, на херсонском направлении операторы дронов засекли одну из "похоронных команд" ВСУ.
"Солдаты в панике закапывали тела своих же сослуживцев. Не успели закончить "работу" - получили огневое поражение от нашего FPV-дрона", - подчеркнул губернатор.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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В миреРоссияХерсонская областьДнепр (река)Владимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
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