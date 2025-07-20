https://ria.ru/20250720/postavki-2030254903.html

Российские поставки кукурузы в Китай выросли до максимума

Российские поставки кукурузы в Китай выросли до максимума - РИА Новости, 20.07.2025

Российские поставки кукурузы в Китай выросли до максимума

Российские поставки кукурузы в Китай в июне текущего года выросли до максимума с февраля прошлого года, составив почти 82 тысячи тонн, следует из данных... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T12:19:00+03:00

2025-07-20T12:19:00+03:00

2025-07-20T12:19:00+03:00

экономика

китай

россия

украина

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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Российские поставки кукурузы в Китай в июне текущего года выросли до максимума с февраля прошлого года, составив почти 82 тысячи тонн, следует из данных китайской таможни, которые изучило РИА Новости. Китайские компании в начале лета приобрели 81,9 тысячи тонн российской кукурузы на 19,7 миллиона долларов, что в 1,4 раза больше уровня месяцем ранее в физическом и денежном выражениях. Июньские продажи в Китая стали для российских поставщиков максимальными с февраля 2023 года – тогда было продано 89,8 тысячи тонн кукурузы на 28,7 миллиона долларов. Россия в результате стала основным продавцом кукурузы на китайский рынок, обойдя Украину (65,7 тысячи тонн на 16,5 миллиона долларов) и Мьянму (8,6 тысячи тонн на 2,3 миллиона).

https://ria.ru/20250718/eksport-2029845649.html

китай

россия

украина

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экономика, китай, россия, украина