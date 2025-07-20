https://ria.ru/20250720/posol-2030239576.html

Посол рассказал о попытках Запада вербовать российских дипломатов

Посол рассказал о попытках Запада вербовать российских дипломатов - РИА Новости, 20.07.2025

Посол рассказал о попытках Запада вербовать российских дипломатов

Западные спецслужбы активизировали попытки вербовки российских дипломатов после начала специальной военной операции, заявил в интервью РИА Новости посол России... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T09:30:00+03:00

2025-07-20T09:30:00+03:00

2025-07-20T09:34:00+03:00

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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Западные спецслужбы активизировали попытки вербовки российских дипломатов после начала специальной военной операции, заявил в интервью РИА Новости посол России в Румынии Владимир Липаев. "После начала СВО эта активность (по давлению и попыткам вербовки российских дипломатов - ред.) с использованием различных методов воздействия усилилась", - сказал он. "Много ли вы можете назвать предателей-перебежчиков из числа дипломатических сотрудников?" - добавил Липаев. Дипломат отметил, что российские дипломаты и члены их семей постоянно находятся в зоне особого внимания западных спецслужб. Ранее в российских СМИ неоднократно сообщалось о случаях давления на российских дипломатов за рубежом, включая попытки их вербовки. В МИД РФ подчеркивали, что такие действия противоречат международному праву.

https://ria.ru/20250720/rumyniya-2030231675.html

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