Британия стала главным покупателем китайских автомобилей
Британия в июне стала главным покупателем китайских легковых автомобилей
Флаг Великобритании. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Великобритания в июне на фоне кризиса в собственной автомобильной индустрии стала главным покупателем "легковушек" из Китая, следует из данных китайской таможни, которые изучило РИА Новости.
Китайские автопроизводители в начале лета поставили на британский рынок легковых автомобилей на 566,5 миллиона долларов против 642,9 миллиона в мае. Несмотря на сокращение закупок страна стала главным их импортером из Поднебесной - впервые с января 2023 года.
Британия последние несколько лет входит в число основных покупателей автомобилей из Китая. Одна из главных причин – кризис производства в местной автопромышленности. Так, выпуск автомобилей, по данным Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT), в прошлом году упал в стране до минимальных с пандемии 780 тысяч штук – столько же Британия производила в 1950-х годах. В текущем году ситуация продолжает ухудшаться: за пять месяцев количество сошедших с конвейеров автомобилей уменьшилось еще на 10% год к году.
Однако сыграло и падение спроса со стороны бразильских и эмиратских импортеров. Так, Бразилия, которая еще месяцем ранее лидировала по закупкам китайских автомобилей, выпала из десятки, заняв одиннадцатую позицию. ОАЭ же остаются вторыми, хотя их импорт просел почти на четверть – до 559 миллионов долларов.
США, которые в апреле ввели пошлины на импорт автомобилей, в июне неожиданно нарастили покупки у Поднебесной – до 137,6 миллиона долларов с 114,1 миллиона. До этого ввоз китайских машин снижался два месяца подряд.
В целом Китай поставил за рубеж легковых автомобилей на 8,1 миллиарда долларов, что на 12% меньше уровня месяцем ранее.
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