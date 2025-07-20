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Пленный рассказал, как убедил пятерых сослуживцев из ВСУ сдаться в плен - РИА Новости, 20.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:31 20.07.2025 (обновлено: 08:38 20.07.2025)
https://ria.ru/20250720/plennyy-2030230063.html
Пленный рассказал, как убедил пятерых сослуживцев из ВСУ сдаться в плен
Пленный рассказал, как убедил пятерых сослуживцев из ВСУ сдаться в плен - РИА Новости, 20.07.2025
Пленный рассказал, как убедил пятерых сослуживцев из ВСУ сдаться в плен
Пленный военнослужащий ВСУ из Львова Петр Климишевский рассказал РИА Новости, как убедил пятерых сослуживцев сдаться в плен ВС РФ. РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T07:31:00+03:00
2025-07-20T08:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
львов
вооруженные силы украины
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КУРСК, 20 июл - РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ из Львова Петр Климишевский рассказал РИА Новости, как убедил пятерых сослуживцев сдаться в плен ВС РФ. "Когда я попал на позицию, у меня была мысль, что нужно сдаваться в плен. Мне на это ответили, что мы сдаваться не хотим, потому что русские в плен не берут, а обнуляют. Им кто-то (об этом - ред.) сказал... Те, кто меня услышали, пять человек, сдались со мной в плен", - сказал агентству пленный. Климишевский добавил, что те, кто побоялся сдаться плен, решили сбежать с позиций и были расстреляны другими военными ВСУ. Военнопленный также отметил, что не хотел воевать с самого начала, но боялся расправы за побег. "Я ни одного патрона не выстрелил, потому что не было желания. Я понимал вообще, куда попал. И свалить, заднюю давать тоже не мог, потому что меня бы убили свои же. Были такие случаи, когда люди, которые убегали с позиции, больше на связь не выходили", - объяснил Климишевский.
https://ria.ru/20250720/plennyy-2030227007.html
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Пленный военнослужащий ВСУ о том, как убедил сослуживцев сдаться в российский плен
Пленный военнослужащий ВСУ из Львова Петр Климишевский рассказал РИА Новости, как убедил пятерых сослуживцев сдаться в российский плен.
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львов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Львов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Пленный рассказал, как убедил пятерых сослуживцев из ВСУ сдаться в плен

Пленный Климишевский убедил пятерых сослуживцев из ВСУ сдаться в плен

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КУРСК, 20 июл - РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ из Львова Петр Климишевский рассказал РИА Новости, как убедил пятерых сослуживцев сдаться в плен ВС РФ.
"Когда я попал на позицию, у меня была мысль, что нужно сдаваться в плен. Мне на это ответили, что мы сдаваться не хотим, потому что русские в плен не берут, а обнуляют. Им кто-то (об этом - ред.) сказал... Те, кто меня услышали, пять человек, сдались со мной в плен", - сказал агентству пленный.
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Климишевский добавил, что те, кто побоялся сдаться плен, решили сбежать с позиций и были расстреляны другими военными ВСУ.
Военнопленный также отметил, что не хотел воевать с самого начала, но боялся расправы за побег.
"Я ни одного патрона не выстрелил, потому что не было желания. Я понимал вообще, куда попал. И свалить, заднюю давать тоже не мог, потому что меня бы убили свои же. Были такие случаи, когда люди, которые убегали с позиции, больше на связь не выходили", - объяснил Климишевский.
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Специальная военная операция на УкраинеЛьвовВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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