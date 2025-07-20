https://ria.ru/20250720/plennyy-2030230063.html
Пленный рассказал, как убедил пятерых сослуживцев из ВСУ сдаться в плен
Пленный рассказал, как убедил пятерых сослуживцев из ВСУ сдаться в плен - РИА Новости, 20.07.2025
Пленный рассказал, как убедил пятерых сослуживцев из ВСУ сдаться в плен
Пленный военнослужащий ВСУ из Львова Петр Климишевский рассказал РИА Новости, как убедил пятерых сослуживцев сдаться в плен ВС РФ. РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T07:31:00+03:00
2025-07-20T07:31:00+03:00
2025-07-20T08:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
львов
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/14/2030233807_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9b4b911f0a250044f84127e2c38d3f40.jpg
КУРСК, 20 июл - РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ из Львова Петр Климишевский рассказал РИА Новости, как убедил пятерых сослуживцев сдаться в плен ВС РФ. "Когда я попал на позицию, у меня была мысль, что нужно сдаваться в плен. Мне на это ответили, что мы сдаваться не хотим, потому что русские в плен не берут, а обнуляют. Им кто-то (об этом - ред.) сказал... Те, кто меня услышали, пять человек, сдались со мной в плен", - сказал агентству пленный. Климишевский добавил, что те, кто побоялся сдаться плен, решили сбежать с позиций и были расстреляны другими военными ВСУ. Военнопленный также отметил, что не хотел воевать с самого начала, но боялся расправы за побег. "Я ни одного патрона не выстрелил, потому что не было желания. Я понимал вообще, куда попал. И свалить, заднюю давать тоже не мог, потому что меня бы убили свои же. Были такие случаи, когда люди, которые убегали с позиции, больше на связь не выходили", - объяснил Климишевский.
https://ria.ru/20250720/plennyy-2030227007.html
https://ria.ru/20250720/plennyy-2030222256.html
львов
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/14/2030233807_263:0:1703:1080_1920x0_80_0_0_d2e0fc7e7c541d22f3a253ac9697e98d.jpg
Пленный военнослужащий ВСУ о том, как убедил сослуживцев сдаться в российский плен
Пленный военнослужащий ВСУ из Львова Петр Климишевский рассказал РИА Новости, как убедил пятерых сослуживцев сдаться в российский плен.
2025-07-20T07:31
true
PT1M14S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
львов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Львов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Пленный рассказал, как убедил пятерых сослуживцев из ВСУ сдаться в плен
Пленный Климишевский убедил пятерых сослуживцев из ВСУ сдаться в плен
КУРСК, 20 июл - РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ из Львова Петр Климишевский рассказал РИА Новости, как убедил пятерых сослуживцев сдаться в плен ВС РФ.
"Когда я попал на позицию, у меня была мысль, что нужно сдаваться в плен. Мне на это ответили, что мы сдаваться не хотим, потому что русские в плен не берут, а обнуляют. Им кто-то (об этом - ред.) сказал... Те, кто меня услышали, пять человек, сдались со мной в плен", - сказал агентству пленный.
Климишевский добавил, что те, кто побоялся сдаться плен, решили сбежать с позиций и были расстреляны другими военными ВСУ
.
Военнопленный также отметил, что не хотел воевать с самого начала, но боялся расправы за побег.
"Я ни одного патрона не выстрелил, потому что не было желания. Я понимал вообще, куда попал. И свалить, заднюю давать тоже не мог, потому что меня бы убили свои же. Были такие случаи, когда люди, которые убегали с позиции, больше на связь не выходили", - объяснил Климишевский.