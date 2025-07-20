https://ria.ru/20250720/plennyy-2030222256.html

Пленный из ВСУ призвал сослуживцев сдаваться и "сливать фронт"

Пленный из ВСУ призвал сослуживцев сдаваться и "сливать фронт" - РИА Новости, 20.07.2025

Пленный из ВСУ призвал сослуживцев сдаваться и "сливать фронт"

Пленный военнослужащий ВСУ из Львова Петр Климишевский в беседе с РИА Новости призвал сослуживцев сдаваться в плен и "сливать фронт". РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T03:33:00+03:00

2025-07-20T03:33:00+03:00

2025-07-20T03:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

львов

вооруженные силы украины

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КУРСК, 20 июл - РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ из Львова Петр Климишевский в беседе с РИА Новости призвал сослуживцев сдаваться в плен и "сливать фронт". "Сдавайтесь в плен или бунтуйте как-то, не делайте это по одному... Русские жертвуют собой ради пленных украинцев, так что не стреляйте, не обстреливайте, сливайте фронт", - сказал агентству пленный. Климишевский добавил, что украинских военнослужащих запугали рассказами, что русские не берут в плен, поэтому не все решаются сдаться. "Боялись почему-то, что там русские расстреливают, обнуляют - ничего подобного не происходит. Ребята, я вот жив-здоров, на мне курточка, за щеками батончики шоколадные. Все классно, все круто", - рассказал военнопленный.

https://ria.ru/20250719/plennyy-2030104616.html

https://ria.ru/20250719/vsu-2030090529.html

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львов, вооруженные силы украины